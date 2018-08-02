台灣經濟真的那麼差嗎

2018年08月02日 04:10 中國時報 丁學文

台灣一直有台灣自己的一種沉穩，在樂觀與悲觀的選擇中，總能給出一種答案，或許會有一時失落、失望，失掉所有方向，但總能在歷經風雨後再尋彩虹。經濟好壞是一回事，你用什麼樣的情緒看經濟則又是另一回事。現在大家看台灣經濟的情緒都不怎麼好，這從股市的表現就知道，明明量能指數都不錯，大家就是怎麼看怎麼不順眼。當然，情緒不好也是情有可原的，除了經濟數據不好看，中美貿易摩擦方興未艾，偏偏令人生厭的選舉又來了，每天看著一群虛偽的人說著無法兌現的話語，論述著他自己也不相信的論述，感覺就像漫天霧霾伸手不見五指般悶得慌。但是，這都是情緒帶來的一種悲觀消極，台灣經濟有沒有那麼悲觀？從基本面來看，沒有。我所說的基本面，一個是供給，一個是消費。

先說一下「供給」。不久前，Apple公布了2018年供應商名錄，它一共有200家供應商和778家工廠，它們占2017年Apple在原材料、製造和組裝方面支出金額的98%。大陸的一個學者寧南山曾經很費心思地把全部公司和工廠研究了一遍，發現數量第一的是台灣（51家），第二是日本（44家），第三是美國（40家），第四才是大陸與香港（34家）。舉這個例子要說明什麼呢？說明我們在全球電子供應鏈上的競爭力比我們自己想像的要強得多。有人會說，台灣供應商還是在給別人代工，價值不高，但是你想一想，台灣企業本來就是以代工起家，代工能夠做到一定的水平，其實也不容易，不論是台積電或是富士康，不也靠代工打出了自己獨步全球的特點。台灣製造中有很多扎扎實實的、有世界級競爭力的隱形企業，不是一個兩個，是一大片，它們的升級正在發生，而且已經發生。很多競爭力弱的是垮了，但強者恆強，還會更強。這背後是台灣這麼多年來戰戰兢兢，一步一腳印從人才、管理、創新等方面累積而來。

再來看看「消費」。雖然說高房價和低收入對於消費有擠出效應，但台灣的整體消費其實從來都不差，你打開電視看看吃喝玩樂的節目永遠最多，百貨公司的美食街永遠都有人排隊。在台灣新聞媒體推波助瀾的唱衰中，台灣的形象似乎和一系列競爭力下降的詞彙掛鉤：GDP長期低速增長；年輕人失業率居高不下；台灣的觀光業只靠陸客買買買，看來台灣一無可取，但我們的收入真的減少了嗎？我們的生活水平下降了嗎？根據統計數據，2014年台北的人均可支配收入為12348美元，雖然遠不及紐約及倫敦，但其實仍比北京的人均可支配收入高出5678美元，比上海高出5092美元。

大家都知道GDP的投資、出口、消費三駕馬車論。歷經四小龍時代高速發展了數十年，突然要適應新常態和較低速增長，看到的風景、聽到的東西肯定不一樣。但仔細想想，台灣的出口仍然有著長期累積而來的代工優勢，消費觀念更是隨著年輕一代的橫空出世而毫不遜色，投資不振不是因為沒有錢，而是對未來沒有願景而產生的死抱現金或是藏在銀行裡。當下，很多人都在談局勢之變，全球資產價值要重估，其實這都不是台灣的真正問題，台灣的問題不在經濟不好，而是自己看待經濟的情緒不好，而情緒不好來自每天張開眼睛看不見值得期待的美麗朝陽，只有人云亦云的夕陽西下。在不確定性的挑戰中，形形色色的人們規畫著不同的路徑。有人依然樂觀，有人非常悲觀。樂觀的人每天興致勃勃等著逢低撿漏；悲觀的人滿腦想著都是避險、賣資產、落袋為安。其實每一盞台灣街頭路燈下，都是一個不安的靈魂。我們改變不了社會悲觀的情緒與政客無能的自私，但我們可以改變自己的心態。

我們必須要樂觀，因為那是一種正向思考，一種充滿期待覺得未來會越來越好的情緒。而悲觀則指的是一種消極和失望，看什麼東西都不順眼，還對自己的無能為力滿肚子怨氣。我感覺現在的台灣就是這樣，每個人都在吃著碗里的台灣，看著碗外的大陸對岸，然後跟著大家怨天怨地罵小英，卻忘了你手裡捧著的才是真正屬於你的東西。其實越在這樣的時刻，越要有一些不一樣的選擇，越要懂得珍惜你能把握的所有，只有這樣，內心才會感覺沉穩，才可能發現身邊的機會。

（作者為創投合夥人）

(中國時報)