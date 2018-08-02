美國心機拉攏 台灣別表錯情

2018年08月02日 04:10 中國時報 陳一新

美國國務卿蓬佩奧日前在「美國商會」印太商業論壇發表演說時指出，美國將在印度-太平洋區域注入1.13億美元，以投資印太地區數位經濟、能源和基礎設施項目，並特別提及台灣在戰後的經濟和民主發展。

為何川普政府在這個時候重新強調沉寂一陣子的印太戰略？大陸國家主席習近平最近訪問中東、非洲為「一帶一路」加把勁，並在「金磚會議」上進一步拉攏印度、南非、俄羅斯等國，美國當然也要有所作為。而美國正與歐盟聯手，以強勢姿態逼迫大陸坐上談判桌。蓬佩奧在這時強調印太戰略，自然能收「借力使力」之效。

由於中國「一帶一路」正面臨不少沿線國家無力出資償還基建債務的困境，因此美國此時提出投資印太地區數位經濟、能源和基礎設施項目，有助與中國「一帶一路」較勁。再者，中國在南海的島礁軍事化，讓美國與其盟友坐立不安。蓬佩奧表示，美國永不尋求主宰印太地區，亦反對任何國家這樣做，在南海爭端持續緊張之際，不啻是劍指北京。

蓬佩奧指出川普政府在印太戰略上，「尋求的是合作，不是統治」，希望印太地區所有國家都享有自由航行權，也希望這個地區國家能在不受脅迫下維護主權，包括台灣與南太島國。雖然蓬佩奧在演說中對台灣讚譽有加，但台灣似乎大可不必急著「表錯情、會錯意」。

首先，蓬佩奧現在只是「喊話階段」，因為美國印太戰略根本尚未具體成形。雖然美國「太平洋司令部在」今年5月31日正式更名為「印太司令部」，但是其他與「印太司令部」相關的美、日、印、澳4國武器標準化、「4（外長）+4（防長）會議」、4國聯合演習，都還未列入議程。因此，台灣要想成為印太戰略一環顯然為時尚早。

其次，在印太戰略中，第一線國家當然是美、日、印、澳。但是，今年是《日中友好條約》40周年，日本應會盡量避免開罪中國。印度已與中國修好，得到不少好處，預料不會很快與大陸翻臉。第二線國家包括越南與印尼，這兩個國家無論在軍事上與經濟上都有一定實力，必要時可能成為美國臂助。至於第三線的泰國與蒙古，可能只能在印太戰略扮演搖旗吶喊的角色。

第三，在被蓬佩奧點名的印太戰略其他成員，包括日、印、澳、越南、印尼、泰國、蒙古，都選擇在經貿與中國維持關係，在安全上依賴美國。唯有蔡英文總統卻選擇與大陸交惡，將台灣前途完全放在對美國一廂情願的期待之上，一旦美國另有戰略選擇，蔡英文「棋手」固然做不成，而只有被「棄子」一途。

由於國安高層已將國軍定位為擋不住解放軍攻擊的部隊，我國恐怕在美國眼中連當「馬前卒」的資格都沒有，而只能扮演搖旗吶喊的角色而已。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)