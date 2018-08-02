2018年08月02日 04:10 中國時報 張文基

川普已經開啟了中美貿易衝突的接觸戰，今後幾個月是否演變成全面大戰，還是以雙方恢復談判收場，最後決定權在川普手中，這個決定將對中美關係甚至世界大局有深遠的影響。觀察川普的性格、政治意圖及所面臨的困境，雖然表面來勢洶洶，但他必將在11月初期中選舉前求得妥協。

中美貿易衝突必須放在整體中美利益的角度看，川普也許加速了衝突的進程，但是絕對不是衝突的原因。最近半年多以來中美在安全、貿易和台灣問題上紛爭加劇，許多人認為這衝突是由於川普推行「美國優先」和習近平推行「中國夢」的直接碰撞，但因為這些衝突是歷史發展的必然結果，即使沒有川普也遲早必須面對。

川普的崛起及世界各地的「川普現象」就是一種不流血革命，代表了世界各地人民對現狀的深刻不滿。今天美國及世界面臨的最大挑戰是如何平衡金融集團所主導的精英階級和大多數人民間的利益。川普的中心思想就是過去幾十年美國走錯了，必須修正精英階級的誤國政策。首要目標是明確地讓美國再次偉大，透過各種政策使美國更安全，使得中產階級的生活改善，內外政策必須為此目標服務。

他認為過去幾十年美國領導建立的全球化規則和跨國組織都犧牲了美國人民的利益，因此他不惜以威脅破壞的手段來達成他的目的。在經貿領域他的最大敵人是世界貿易組織、北美自由貿易區、TPP、中國、歐盟、德國、日本、墨西哥等。他希望迅速減少貿易逆差，同時迫使在外地的美國製造業回流，這些訴求也漸漸得到美國人民的支持，但是他的最大危機是四面樹敵，而且急於求成，然而這麼複雜的、牽涉國內外眾多利益衝突的問題，怎麼可能有立竿見影的妙方？如果失控將直接危害他的政治生涯。

最能提升他的聲勢的就是在對外關係上製造戲劇性的高潮事件，他最大長處就是製造議題，在對外貿易方面他對世界主要國家宣戰，提出許多對方難以接受的要求，但是也給自己保留解決問題的最終主動權。

中美全面貿易戰在11月前不會開打，因為這會嚴重衝擊美國的經濟、股票市場，並直接影響許多人的利益，最近美國國會反對的聲音就已經逐漸蔓延。事實上中國最近許多貿易自由化的改革和廣大的市場對世界各國都是一個巨大的吸引力，所以不能排除中美在11月選舉前達成休戰協議的可能，而元首外交也許是最好的平台。

中美關係及兩岸關係面臨從量變到質變的歷史轉型期，短期的休兵不代表衝突的解決，世界面臨重大的價值觀和治理結構的問題，必須改變，中美唯有在這個深層次的問題上取得諒解和共識才能如川普所願：為今後40年的美中關係，甚至世界格局奠定堅實的基礎。（作者為中美論壇社社長）

(中國時報)