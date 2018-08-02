2018年08月02日 04:10 中國時報 阮大正

今年4月，中國民航局致信44家外國航空公司，要求它們修改網站，不得把台灣、香港或澳門列為國家。符合大陸當前在國際組織、國際社會上，積極封殺「一個中國」政策模糊空間的方針。最近的一場交鋒是：台中市2019第1屆東亞青年運動會主辦權因東奧正名公投遭到取消。對已經緊張僵持的兩岸關係再增添不利因素。

這不是大陸打壓，而是具台獨意識形態者提出2020「東奧正名公投」的政治議題導致的。台獨擺明要透過體育運動這個捷徑，拿國際比賽及出賽權利當墊背達到正名的目的，剝奪了這些運動員的夢想，讓年輕選手成為承擔台獨政治訴求的受害者。

瑞士洛桑的國際奧委會在5月3日特別開會決議，不接受「中華台北奧委會」改名，台獨主張者活生生上演一齣「正名反被正名誤」的鬧劇。在蔡政府縱容下各種「去中國化」、為台獨正名的伎倆愈演愈烈，兩岸「正名戰」有激化之勢，將令兩岸關係陷入更低潮。

兩岸「正名戰」其實是一塊「試金石」，試出了蔡英文所說的「維持現狀」只是障眼法，因為蔡政府沒有停止過操弄各種去中國化伎倆，採取各種手段來為台獨正名，既無意也無力真正「維持現狀」，而是在不斷偷換現狀，暴露了以「維持現狀」掩蓋「漸進台獨」的真面目，也試出了國際社會對待「一個中國」原則的現實心態。

台獨在台灣鼓噪推進的種種「正名」伎倆或公投，將導致台灣在國際上的能見度越來越低，甚至可能自外於世界，而絕不會是蔡英文所稱的「走向世界」。

兩岸「正名戰」也是一種「導向儀」。它給了國際社會鮮明的導向，那就是大陸絕不會在涉及國家領土主權完整和民族尊嚴的核心利益上退讓，更給了台灣民眾「正名」只陷入內耗、貽害無窮的鮮明導向，更是一記對台獨的當頭棒喝。

大陸因外國航空公司在7月25日最後期限前已全部滿足了中國的要求「正名」而完勝。美國《華盛頓郵報》認為「是中國以經濟力量取得的重要勝利。」民進黨應該正視現實的是，維持並增進台灣的經貿實力，才能在強權間站穩自己的腳跟。

兩岸當局已然決裂，民間層面則仍應相互秉持善意，讓民間交流成為兩岸和平的橋梁，維繫未來兩岸關係的長久發展。

所謂「上兵伐謀，其次伐交」，現今兩岸正處於兵戎相見邊緣，台灣最大的安全保障在於執政者需摒棄台獨意識形態，營造兩岸和平環境，絕非依賴他國不可靠的軍事力量支撐。況美方言明，一旦台海發生戰爭，美國不會派兵。為何不能正本清源地解決雙方歧見，根本消弭敵意？（作者為資深媒體人）

(中國時報)