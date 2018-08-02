陳菊挺扁態度丕變 小英劍指獨派？

2018年08月02日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨上台執政這兩年多來，兩岸關係始終處於緊繃對峙，大陸對台灣的反獨打壓行動，更是一波緊接一波，而且強度不斷增加。此次台中主辦的東亞青運遭到取消，目前仍然餘震不斷，申復翻案的可能性並不樂觀。但現在更重要的是，兩岸切勿因誤判或相互刺激造成火車對撞、難以收拾的後果；面對台獨勢力的衝撞失控，蔡英文總統尤須以智慧有所決斷，全力防止後遺症繼續擴大。

就在形勢似仍混沌之際，傳出總統府祕書長陳菊日前在與外媒茶敘時表示，陳水扁目前還有案件在審理，所以並沒有特赦問題。針對此一爭議多年的問題，這堪稱是民進黨政府高層回答得最明確的一次具名表態，無疑也是非常值得注意的一個政治訊號。

陳菊在高雄市長任內曾多次前往關切陳水扁健康狀況，並公開主張特赦陳水扁，去年民進黨全代會，黨代表提出赦扁提案，陳菊也參加連署，讓外界認為在特赦陳水扁的議題上，陳菊與蔡英文總統的看法有差異。在轉任總統府祕書長後，陳菊今年5月接受電視專訪，再度重申自己主張特赦陳水扁；由於最近這波內閣改組，邱太三遭拔官，外傳就是因為「得罪阿扁」，也讓外界認為新任法務部長蔡清祥上任後，極有可能重新考慮陳水扁的特赦問題。

但如今陳菊的態度丕變，以她現在的身分和黨內分量，當然是代表蔡英文向外界作出重要的表態與宣示。事實上，扁在保外就醫後這幾年的言行，儼然已經成為台獨勢力的新教主，他能否獲得特赦並重振政治生命，也與獨派興衰結為一體；陳菊代表蔡英文明確表示現在並無扁特赦的問題，基本上就是向獨派發出保持距離的某種切割。

獨派對蔡英文施政的掣肘與牽絆，早已有之且干擾不斷，此次東亞青運事件的教訓，更應讓蔡英文有所警惕。東奧公投可謂是2008年民進黨推動「台灣入聯公投」的加強版，一旦通過將立即帶來兩岸與體育的雙重災難；不料本案雖仍在連署當中，大陸當局卻已提前下重手，在我方猝不及防、尚未回神中，被狠狠地當頭棒喝！這當然顯示大陸如今對畫出反獨紅線的急迫感更強、下手力道也更猛，對台灣來說也有更深層的警示，否則等到亞運、甚至奧運的參賽都遭到波及時，恐怕就更難以善後了。

大陸因強力反獨而取消東亞青運，當然影響到台灣社會的整體觀感，但實則打擊目標是在宣稱推動民間公投裡暗藏的獨派。問題是，獨派往往隱身於民進黨背後，民進黨又是台灣現在的執政黨；三者合一的結果，大陸欲打擊獨派，很容易也會連帶打擊到台灣，這是大陸反獨施力上的盲點。相對的，因為獨派的躁進盲動，整個台灣也可能因此受害被連累。

外界總是認為，民進黨執政後必須向沒有進入權力核心的獨派妥協，否則蔡英文勢將遭到獨派逼宮而權力不保。事實上，與其說蔡英文受到獨派的箝制，毋寧說她正站在獨派的浪頭上，玩著既想運用獨派、又不願受制於獨派的政治衝浪！一方面她需要獨派浪潮的拉抬，另一方面卻也受到腳底下獨派浪頭的引動而搖擺。然而在整個台灣的民主多元社會中，獨派固然是看似洶湧的浪潮，企盼經濟發展、安康樂利的主流民意，才是政治人物真正需要汲取養分的大海，迷惑於獨派的衝浪之險，終究會遭到民意海嘯的吞沒。

過去只要大陸對台灣進行反獨打壓，往往會遭到反效果，但當民進黨成為執政黨，必須務實負起責任以後，這種「悲情牌」的慣性反應，已經逐漸失去效用。尤其當民眾普遍覺得經濟欠佳、生活不好時，動輒強調對岸打壓的虛無訴求，也將在現實的考驗中逐一幻滅。現在蔡總統在處理扁案上，跨出了正確而睿智的一步，但如何進一步擺脫獨派對台灣正面發展的荼毒，顯然還有待努力。

(中國時報)