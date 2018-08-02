2018年08月02日 04:10 中國時報 主筆室

上古時代神話，天空中有9個太陽，各自發光發熱，烤得民不聊生；英雄后羿為解民倒懸之苦，引弓逐一射日，最後只剩一顆太陽，才得風調雨順，大地重歸平靜。如今的台灣，藍綠政壇小小的天空裡，大大小小、真真假假，竟然也擠了好幾顆太陽。

執政的民進黨，起碼就有蔡英文、賴清德這兩顆太陽。年底大選明明就是民進黨政府的期中考，搞得卻像是蔡英文能否續戰2020的期末考一樣，逼得小英嚴陣以待，緊張異常，既要打贏外面的選戰，更得提防內部獨派與新系的逼宮。

被視為獨派少主新希望的賴清德，處境同樣不好受，隨時要在到底是2020就取小英而代之、直攻總統大位？還是先蓄勢藏鋒、搭配小英為副手的抉擇中，不斷受到質疑與挑戰。這其中，更牽涉到他如何站穩戰略高度，足以延續其政治生命到真正出擊，否則後頭的小太陽如鄭文燦、林佳龍很快就會追上來。

在野的國民黨，竟然硬是冒出了3顆太陽，其中的朱立倫最被看好，但他在2016年總統大選一度該出手時不出手，最後還來個「換柱」殺招，這樣的政治手腕是他必須面對的大問題。吳敦義雖擁有現任黨主席的優勢，但形象與支持度始終不振，要想出線極為困難。「回鍋翻紅」的老太陽馬英九，如今持續政治動能、維持可進可退的姿態，尚待觀察。

老實說，國民黨的3顆太陽是媒體說的，以藍營現在的實力，加上「三陽開撞」自相抵消，也可能變成只是3顆小行星而已；至於民進黨也終歸要面臨「天無二日」的對決。說到底，真正的太陽只會有一個，其他都是虛假的發光體，最後都會被民意的篩選一一射落下來，還給社會真正的平靜。

(中國時報)