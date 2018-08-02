2018年08月02日 04:10 中國時報 劉屏

做過馬英九總統發言人的陳以信博士在華府演說，舉證歷歷，深談兩岸關係。在場有90後的，也有60前的，他們對兩岸議題的看法有不少歧異，但是當陳以信談到「近乎親身經歷」時，在座諸君的感受相去不遠，都有些沉重。

陳以信指的是他們同學的共同經歷。他在1991年進大學，後來轉學，所以晚1年畢業。他那些同學在1995年步出校園，正好趕上95、96年的台海飛彈危機。這些同學在宜蘭的金六結營區接受新兵訓練，1/3抽中「金馬獎」 ，結訓就前往第一線戍守。在情勢緊張時，「全副武裝，步槍上刺刀，子彈推上膛，最重要的，胸前放著遺書。」聽同學敘述那段時光，自己覺得很震撼，想到「意映卿卿如唔……」陳以信說，「怎麼到了今天還有黃花崗的情節？」

陳以信描述同學的經歷時動了真情，聲音有些哽咽。讓人想到4年前另一位名人描述95、96年的經歷時，聲音同樣有些哽咽，那是時任國防部副部長邱國正。當時邱率團來美開會，告訴美方與會人士，95、96年他在野戰部隊擔任上校參謀長，「那時戰爭幾乎一觸即發，我告訴孩子，如果開戰，你只會面臨兩種情況：第一，歡迎父親凱旋；第二，到戰場尋找我的遺體。」邱國正說，正在國二就讀的兒子聽完父親這幾句話，「他掉眼淚，我也掉眼淚，我永遠忘不了。」

陳以信的同學是二兵，少數是預官少尉，都是戰鬥的骨幹；邱國正後來做到上將，擔任過總司令，是戰略層級的指揮官。他們的階級相差極大，但責任是相同的：捍衛國土；信念是相同的：予侵略者迎頭痛擊。

不過，事隔20年，陳的二兵同學或邱上將如果今天重回戰地，再寫一次遺書，仍有當年的氣慨嗎？當他們處於一個愈來愈荒謬的國家，一個對軍人極盡羞辱的國家，仍然有「我死則國生」的壯志？仍然有林覺民「吾充吾愛汝之心，助天下人愛其所愛，所以敢先汝而死，不顧汝也」的豪情？

年金改革橫柴入灶，令退伍軍人尊嚴掃地，他們之中很多尚未除役，萬一國家發生戰事，還是需要他們上戰場。今天國家任令各界對他們百般辱罵，明天卻要他們為國家赴湯蹈火，全世界還有這麼荒謬的國家嗎？

有的，這個國家羞辱了退伍軍人之後，進而羞辱現役軍人，昭告全球，說如果沒有美國幫忙，這些現役軍人保不住台灣。請問，既然我們的軍人保不住台灣，還要軍人幹嘛？何不乾脆請外籍傭兵？治安交給保全，長照交給外勞，軍事交給傭兵。風雨之聲不入耳，國家大事不關心，蒼生皆做宅男宅女可也。

現役軍人遭到如此羞辱，卻不見政府出面為軍人說句公道話。榮譽是軍人的第二生命，美國授與軍人的最高獎譽就叫做「榮譽勳章」，由總統親頒。身為軍人，遭指責保不住國土，還有比這個更大的侮辱嗎？但政府竟任由這樣的侮辱橫加於軍人，不置一詞。

外交部長對國軍缺乏信心，不知道國防部長對外交官有多少信心？如果有一天，國防部長告訴外媒，「台灣的邦交國很不穩，兩年內可能掉到個位數」，外交部長將何以自處？

(中國時報)