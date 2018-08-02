丁守中怎麼扭轉年輕人的心

友善列印
中國時報
張瑞雄

被稱採用佛系戰法的丁守中民調由領先到落後，現在終於領悟要採用新的戰法，但面對柯文哲老神在在的選戰節奏，丁守中還有機會嗎？

機會總是有的，就看丁守中是否可以看清楚市長選戰的本質，把握住基本的原則，就如同朱立倫所說的：「一定要改變心態，一定是從根本改變，發揮戰鬥力，把想做的事情、想說的話都做出來。」

首先從柯文哲和丁守中的臉書粉絲團看端倪。柯文哲粉絲網頁經營甚久，有高達187萬粉絲；丁守中的只有15萬粉絲，還好粉絲數不等於投票數，有的粉絲也沒有投票權，否則柯文哲早就當選了。

2012年法國總統大選，粉絲少的歐蘭德後來居上擊敗現任的沙科吉，丁守中可以研究一下歐蘭德在選戰後期的網路策略。丁守中要思考如何在網路攻城掠地，想辦法增加粉絲的個數。另外也要好好分析粉絲的組成，才能知道自己的弱點在什麼地方。

另外丁守中的粉絲網頁花了太多篇幅在攻擊蔡英文的施政，好像是要和蔡英文選總統一樣。要知道丁的主要對手是柯文哲，不是姚文智。攻擊蔡英文不會傷到柯文哲，丁可以請專家研究一下，如何針對白色力量的弱點，調整焦點集中火力，議題要和柯文哲有關，針對柯文哲施政不力的地方來發揮，才有可能得分。

柯文哲有哪些施政不利的地方呢？這可從柯文哲的粉絲網頁得知，只要是網頁沒提的，那就是柯文哲的弱點，例如大巨蛋、內湖的交通問題等等。丁守中要做的就是對這些弱點和痛處明確的提出自己的主張，針對問題、提出解決的辦法，讓市民來評斷方法是否可行。總之，隨著柯文哲起舞，打不中要害。

台北市可以改進的地方還很多，在交通方面，除了內湖區交通改善之外，例如南北向的捷運缺沿基隆路、光復南北路的一條，淡水河和紅色捷運線的中間地帶的捷運交通，故宮也沒有捷運可以到等等。在休閒遊憩方面，基隆河在注入淡水河之前有一大段在台北市，如能坐船在基隆河遊河並沿途欣賞台北市的夜景該有多棒。總之只要攤開台北市的地圖，可以想像和發揮的空間還很多，就看用不用心。

柯文哲很受年輕人的支持，丁守中如何在這一塊急起直追？前陣子文化大學的學生宿舍問題鬧得火熱，現在好像船過水無痕。丁守中可否提出興建國際學生宿舍的政見？又如新出爐的托育政策，真能解決少子化問題？年輕人的低薪和高房價，可否提出確實可行的解決辦法？

在台北市一個一個握手拜託緩不濟急，選民需要的是一位有效率、關心老百姓、能解決問題的市長。選戰剩不到4個月，丁可否力挽狂瀾還是被拋得更遠的，就看他如何扭轉年輕人的心了。（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)

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