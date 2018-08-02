2018年08月02日 04:10 中國時報 彭蕙仙

台北市長柯文哲最近一連串的競選活動，讓外界驚豔，可能也令其對手驚嚇。日前比利時電子音樂祭第一次來台灣，柯文哲與世界百大DJ之一的Martin Jensen自拍時，拿出一面青天白日滿地紅的中華民國國旗入鏡。

PPT上的即時轉播有網友說，拿出這面旗子，柯P不怕有人會氣PUPU嗎？結果立刻有一堆人說，要跑的人在柯P說出「兩岸一家親」的時候早就跑了，不會留到現在，只有獨到骨子裡的人才會氣啦。

蔡英文曾說，太陽花學運代表台灣天然獨世代崛起並對選舉有舉足輕重的影響。一開始打著「墨綠」旗幟且在白色力量烘托下進入政壇的柯文哲，以乎也佐證了蔡英文的論點。但3年下來，柯文哲的支持者早已超越天然獨世代，當然他們也不是天然統。

選舉有3大面向：基本面、技術面與消息面，柯團隊掌握了後兩者，但作為市長，柯文哲在基本面的表現可說是相當差。然而提不出太多施政成績的他，卻始終擁有高人氣，尤其20～39歲這個年齡層的支持度，可以說，對手連他的車尾燈都看不到。

看來柯粉不只不會為統獨傷腦筋，連競選時有沒有端出政策牛肉，也沒放在心上。他們對傳統政治人物所關心、所著力的議題，完全不在意，一切只要有趣、有哏，就算作假也無妨。此所以，即使前台北市觀傳局長簡余晏爆料，其實有些「野生柯P」的照片是假的，似乎也傷不了柯文哲。

政治人物習慣性說謊或造假的理由有二：一是政治人物本身不在乎，二是支持者不在乎，部分民進黨政客與柯文哲兩種都有。民進黨政客再怎麼說謊，還懂得要猶抱琵琶半遮面地掩飾，而支持者也並非不知政客說謊，只是他們認為比起說真話，實現政治基本教義更重要，因此權且忽略政治謊言。

但柯文哲與柯粉的情況完全不同。明明表演性很強，但柯文哲卻可以回過頭來標榜自己「真」，而支持者也竟然買單。並非支持者刻意縱容，而是以網路原生代為主體的柯粉，成長過程中有太多虛實交錯的經驗，模糊了真假的疆界，如法國社會學家尚‧布希亞所說的，在這個現實已經消失的時代，虛假的東西比真實還要更真實；對柯粉來說，爽政治計較的不是物理世界的真假，而是夠不夠好玩。

柯P模式看似無往不利，但不是每個政治人物都擁有和柯文哲一樣的特質，因此不必刻意去學習他的招數，學了反而可能會變成東施效顰。作為市長參選人，下實功夫耕耘基本面、打政策牌，一樣有機會可以得分。畢竟，並非每個族群都追求爽政治；柯P值得學習的是操作面而非本質面。

別忘了，年輕人的一票是票，其他族群的一票也是票。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)