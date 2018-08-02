永安溼地大紅鶴 停留逾50天

永安溼地飛來難得一見的大紅鶴，成為鳥友間的熱門話題。（養工處提供）

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中國時報
／高雄報導

高雄永安溼地從今年6月初飛來難得一見的嬌客「大紅鶴」，迄今已滯留超過50天，成為鳥友間的熱門話題，由於溼地內至今還有1隻黑面琵鷺，高雄巿養工處推測，應是溼地中豐富的魚蝦蟹貝及浮游生物，讓這些嬌客流連忘返。

養工處指出，紅鶴科的大紅鶴身高約120至145公分，擁有一雙粉紅色長腿，可說是候鳥界名模，淡粉色的鳥喙、羽毛，一眼就可認出，原生於南歐、非洲或中東地區，遷徙路線並不包含台灣，此次現身永安溼地令人好奇。

鳥友們推測，大紅鶴遷徙時可能不知何去何從，發現永安溼地可以安全休息及覓食，所以留了下來。事實上，永安溼地內至今還有1隻黑面琵鷺，養工處認為，可能是溼地中豐富的魚蝦蟹貝及浮游生物，讓這些嬌客樂不思蜀。

占地41.25公頃的永安溼地，位於永安區西北側，市定古蹟烏樹林製鹽株式會社即坐落其中，緊鄰台電興達火力發電廠，原為舊竹滬鹽灘一部分，由於長期閒置且少人為干擾，後來經內政部營建署評定為地方級溼地。

每年秋冬季節一到，東北季風吹起，永安鹽田溼地就成了候鳥或過境鳥離開台灣前，最後且最大的覓食中繼站。從2011年起，至今已觀察到近百種鳥類造訪，包括黑面琵鷺、遊隼、白琵鷺、紅隼、小燕鷗等保育類過境候鳥。

養工處說，大紅鶴身上的色彩，是因為吃了含有甲殼素的小動物如小蝦、小螃蟹，如果食物裡的甲殼素不足，身上的顏色可是會「褪色」。因為牠的到訪，也顯示永安溼地歷經種種建設，已成為鳥種多樣的水鳥樂園。

(中國時報)

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