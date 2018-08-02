含金湯匙出生 蘇交朝國際路前進

蘇州交響樂團駐團地金雞湖音樂廳讓樂團有常態性練兵之地，演奏水準日益提升。（牛耳提供）

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中國時報
／台北報導

一個好的交響樂團，都該有一個好的排練廳，訓練樂團團員的耳朵，科技文化城蘇州所屬的蘇州交響樂團正是如此。該團成軍2年，就擁有蘇州金雞湖音樂廳作為駐團之地，非常幸運。

該廳座位大約500個上下，音樂聲學設計由世界知名的聲學設計家豐田泰久擔任，豐田設計過的音樂廳包括德國漢堡易北愛樂廳、美國迪士尼音樂廳等聲響設計，樂團每天有練兵之地，對於水準提升有明顯幫助，也看出政府支持文化的決心。

成員來自19個國家，蘇州交響樂團下月將首訪台北，團長陳光憲表示，這是樂團重要的里程碑，「台北樂迷水平已經是世界樂壇有名的，我們也希望這次行程可以獲得樂迷肯定。」

音樂會指揮許忠是樂團現任首席指揮，他留法多年，擔任過義大利維洛納露天歌劇院音樂總監，現任上海歌劇院院長，對法國作品駕輕就熟，這次來台曲目包括德布西《海》，精準掌握印象派法國音樂風格。另一首大陸旅法作曲家陳其鋼作品，以中國《五行》展現音樂語句。其他曲目還包括拉威爾《G大調鋼琴協奏曲》，由旅德鋼琴家萬捷旎擔任。

陳光憲表示，站在巨人的肩膀上前進，蘇州交響樂團才誕生2年，就像是個新生兒，但是相對來說起點也比較高，「這次訪台的曲目選擇上一方面必須表現樂團的水平，第二是能夠有一些代表大陸的作品，既有國際化的水準，也展現中華民族的文化性。」

從中提琴演奏家轉為大陸交響樂團起飛舵手之一，陳光憲說，也許是因為團員出身，他對於團員心情很能理解，也願意溝通，「我總希望蘇州交響樂團的發展可以跟世界齊頭，做出自己的特色，獨一無二。」今年的亞洲巡演蘇交就走訪了新加坡、馬來西亞；下月即將到台北與日本，持續朝向國際音樂之路前進。

(中國時報)

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