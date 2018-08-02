梁文音：我也很想報平安

2018年08月02日 04:10 中國時報 蔡琛儀 專訪

梁文音（左）與媽媽長相神似，但母女感情相當複雜。

梁文音和爸爸感情甚篤，父女都愛音樂，她也替爸爸圓了音樂的夢。

第二屆旺旺孝親獎報名掃一掃

黃小琥、陳曉東、梁文音、郭雪芙、許書豪、noovy響應「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」提倡的孝順理念，共同獻聲演繹第一屆得獎作品〈夢裡知多少〉，由阿沁擔任製作人，6組歌手用溫暖動人的歌聲唱出對父母的愛與感謝，更分享了他們與父母之間的感動故事。

梁文音和製作人阿沁多年前在教會就認識，合作起來並不陌生，她進錄音室錄製〈夢裡知多少〉那天，相當迅速俐落就完成。她表示，第一次聽到歌曲就覺得很感動，「我覺得它是比較成熟的，跟那種世上只有媽媽好、爸爸真偉大那種類型，比較不同層面。」也呼籲孩子要想一想父母親的心，「天下沒有一百分的父母，他們很愛孩子，不一定講出來、做出來，但是心是對的。」

難忍受對長輩不敬

「小時候我們對父母，跟長大後的想法會改觀，可能以前覺得長輩很凶，但他們在嚴厲的背後就是愛你，可是小時候只會收到負面的責備。」梁文音說，現在看到越來越多小朋友對爸爸媽媽講話不禮貌，讓她看了很不開心，她向來無法忍受老人家被欺負，若看到晚輩對長輩不敬，她會直接訓話，也會告訴身邊朋友不要對父母沒禮貌，「很難說到底什麼時候是最後一次說話。」

她童年就父母雙亡，同學都很羨慕她想幾點回家就幾點回家，沒有大人管，但她說：「我的心情我自己知道，其實我也很想報平安。」現在結婚後公婆待她如女兒，她也開始學習報平安，做什麼事情都會想到公婆，因此很常告訴身邊人要珍惜擁有父母的時刻。

發片圓父親歌手夢

談到印象最深刻的母親節，梁文音透露，某天媽媽出門去工作，年幼的她和姊姊在路邊摘了一把鮮花，在媽媽回家時送上，當時的媽媽還沒開始酗酒，媽媽收到花後笑開懷，爸爸還佯裝吃醋。而她最難忘的父親節，是她去爸爸的抽屜拿了些零錢，跑到雜貨店買了一件白色汗衫背心，送給爸爸當禮物，但爸爸穿了幾天後又被她偷來抱著睡覺。她和姊姊曾被送到部落裡住了一個月，當時的她也是帶著這件背心，想爸爸時就抱著哭。

她感性回憶爸爸是她歌唱生涯中的第一個伯樂，愛唱歌的爸爸將夢想寄託在她身上，為她取名字時，還特別選了「音」字，她還記得小時候，爸爸下班，還來不及換下上面還沾著油漆的工地服，就迫不急待聽她唱歌、聊表演，還教她要怎麼做才能更好，如今她真正成了發片歌手，也笑說終於圓了爸爸的夢。〈夢裡知多少〉將於8月3日在中天綜合台和中天娛樂台首播。

(中國時報)