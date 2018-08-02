「以結婚為前提」 施名帥穩交朱芷瑩

施名帥（右）和朱芷瑩認識多年，去年才傳出兩人交往的風聲。（資料照片）

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中國時報
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金鐘視后朱芷瑩和施名帥日前被拍到一起在民生社區用餐，兩人穿著居家，互動自然，雙方認識17年，去年才傳出交往的消息，據知已穩定交往1年多，也有考慮步入婚姻，本報1日求證施名帥，他低調表示：「不想大家特別關注我們感情的部分，希望在工作上多努力，有好的作品帶給大家。」默認戀愛ing。

其實施名帥和朱芷瑩交往，不少舞台劇的圈內好友都知道，只不過兩人還沒準備好公開，對外施名帥仍以「老朋友」稱呼女方，他說：「在北藝大就認識了，我們進學校時不同科系，我本來是讀舞蹈系的，認識10多年了，一直都互相鼓勵、互相勉勵，都老朋友了。」

尊重女方感受

施名帥表示，自己對待感情一向認真，同時也到了適婚年齡，「若是有合適對象，當然是以結婚為前提。」目前不排斥任何可能性，會選擇避談、不公開，應是尊重女方的感受。

對於交往一事，朱芷瑩昨表示目前沒有什麼想特別說明以及回應的，經紀人代答：「她跟施名帥認識很久，且是很好的朋友，她不希望被大家關注感情上的事，比較低調。」

施名帥和朱芷瑩兩人在學時期就相識，合作的作品不超過5部，但各自都有不錯的代表作，女方曾演出李安導演的經典電影《色，戒》，也以客家劇場《新丁花開》拿下第50屆金鐘視后；男方更是海內外影展的常客，演技不俗。

(中國時報)

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