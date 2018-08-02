陳美鳳慟失好友 難忘呂燁濱說戲

2018年08月02日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

陳美鳳（左）對30多年好友呂燁濱辭世，十分感慨。

資深演員馬如風剛演完八點檔《幸福來了》，日前因心血管疾病驟逝，享壽65歲，8月9日將於基隆市立殯儀館懷恩廳舉行告別式。遺憾的是，該劇製作人呂燁濱（綽號眼鏡）昨早病逝於雙和醫院，與他有30多年交情的陳美鳳，感嘆說她和呂燁濱就像姊弟，平時最喜歡看他和蕭大陸說戲，認為他是懂戲的製作人，可惜沒能再合作。

呂燁濱因肺癌轉移腦部，上月底開完刀一度穩定，近日因細菌感染陷入昏迷，昨宣告不治，享壽60歲；《幸福》劇組幕前幕後人員接連往生，民視上下一片哀傷。呂燁濱在民視開台大戲《菅芒花的春天》和《春天後母心》擔任執行製作，最膾炙人口的就是在播出達7年的《親戚不計較》擔任製作人及《廉政英雄》、《風水世家》等戲。

王瞳忍住悲痛拍MV

李王羅曾跟呂燁濱合作《親戚不計較》，感慨說：「至少現在沒有病痛了，希望他在天上健健康康，保佑演藝圈大家愈來愈好。」白冰冰昨在阿拉斯加旅遊，「我等於看著他長大，他從兩手空空到在我家附近買別墅，從無到有。」她說回台後一定會去靈前致意。

王瞳昨拍攝「北七樂團」MV，在片場忍住不哭，十分煎熬；她說製作人很疼她，每次見到她都說「看到妳的酒窩心情就很好」，從此再也聽不到製作人叫她「古錐仔」。79歲資深藝人陳淑芳昨見到呂最後一面，她在醫院淚流滿面，直說不捨，並在醫院為呂念經。

(中國時報)