謝金燕拍片不忘喊尖叫聲

2018年08月02日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

歌手謝金燕暌違銀幕27年，回歸影壇演出電影《有五個姊姊我就註定要單身了啊！》，她表示這幾年有很多電影邀約，但此次點頭首肯演出，多虧製作公司和導演蘇文聖的「盧功」和「多顧茅廬」，她笑說：「我有種甩也甩不掉的感覺，當然捨我其誰囉！」

相隔多年重拾演戲，謝金燕把自己「歸零」當新人，接演時戰戰兢兢，先接受表演課程，沒戲時也到提早到片場觀摩其他演員演出，做功課找靈感，她還提醒蘇文聖要對她嚴格一點，讓蘇直讚：「謝金燕是我遇過最謹慎、最認真、自我要求最高、追求完美主義的藝人！」

蔡凡熙大膽嚇姊姊

在《五個姊姊》和許多年輕演員演戲，謝金燕大呼有趣，「沒有拘束放肆的去演，反而沖淡了一些緊張感。」她也和劇組打成一片，收工時會喊出在舞台上最常說的：「尖叫聲！」逗笑眾人，蔡凡熙還拿假蟑螂、老鼠嚇她，她笑稱：「這是太歲爺頭上動土！」

飛踢動作練了30年

有一幕謝金燕要飛踢壞人，她搞笑說不要小看這個動作，「為了這個飛踢我練了二、三十年，我從小時候就跟著好小子一起學。」眾人聽了都噗嗤一笑，其實拍該場戲時天氣寒冷，筋不容易伸展，為了要在拍攝那一刻踢的漂亮，她不斷在旁邊熱身，讓工作人員見識到「姊姊」敬業的一面。該片31日上映。

(中國時報)