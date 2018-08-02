方季惟空窗30年沒動心過

方季惟日前發行專輯《時。光的祝福》。（粘耿豪攝）

友善列印
中國時報
專訪
方季惟自稱已單身多年，不急尋另一半。（粘耿豪攝）

昔日「軍中情人」方季惟日前發行專輯《時。光的祝福》，今年51歲的她，從小拍廣告出道，走紅後撐起一家人重擔，外型亮眼，卻顯少傳出緋聞，至今仍未婚，她自曝已空窗30年之久，期間不乏許多富商、小鮮肉對她展開追求，但她表示因忙工作，刻意閃開追求者，至今也都沒有動心過。

方季惟坦言曾遇到心儀對象，無奈對方已有另一半，「我會觀察對方很長一段期間，曾經遇到喜歡的人，但人家有另一半，我就偷偷欣賞。」她不一定喜歡帥哥，希望對方是很貼心、付出關心的人，也會注意另一半在生活上一些小細節。

她透露現在甲狀腺有2顆小腫瘤，因為服藥去年一度爆肥到71公斤，身高172公分的她，如今已瘦身到58公斤。

她在體重最高峰時，還遠赴印度參佛，她跟學佛的朋友組團，長達10天的旅行，在當地每天都走逾萬步，但她因每餐都吃咖哩，水土不服，加上食物較重口味，身體很難排水，「每天走到腳很脹、水腫。」當時體重不減反增3公斤。

帶雙親遺照旅行

而她去年7月遭逢媽媽逝世，她坦言這輩子的時間都在陪伴家人，現在突然間放鬆，也曾考慮過孤單時沒有人陪，不過她還不想這麼快尋找另一半，想先給自己3年時間，去享受旅行、自己所愛的事物。她8月將前往不丹靈修，要帶著已逝的父母照片一起同行。

(中國時報)

林慶台不捨溺水童早逝 黃奕儒出道9天對著3萬人開唱

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。