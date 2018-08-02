方季惟空窗30年沒動心過

2018年08月02日 04:10 中國時報 許雅淳 專訪

方季惟自稱已單身多年，不急尋另一半。（粘耿豪攝）

昔日「軍中情人」方季惟日前發行專輯《時。光的祝福》，今年51歲的她，從小拍廣告出道，走紅後撐起一家人重擔，外型亮眼，卻顯少傳出緋聞，至今仍未婚，她自曝已空窗30年之久，期間不乏許多富商、小鮮肉對她展開追求，但她表示因忙工作，刻意閃開追求者，至今也都沒有動心過。

方季惟坦言曾遇到心儀對象，無奈對方已有另一半，「我會觀察對方很長一段期間，曾經遇到喜歡的人，但人家有另一半，我就偷偷欣賞。」她不一定喜歡帥哥，希望對方是很貼心、付出關心的人，也會注意另一半在生活上一些小細節。

她透露現在甲狀腺有2顆小腫瘤，因為服藥去年一度爆肥到71公斤，身高172公分的她，如今已瘦身到58公斤。

她在體重最高峰時，還遠赴印度參佛，她跟學佛的朋友組團，長達10天的旅行，在當地每天都走逾萬步，但她因每餐都吃咖哩，水土不服，加上食物較重口味，身體很難排水，「每天走到腳很脹、水腫。」當時體重不減反增3公斤。

帶雙親遺照旅行

而她去年7月遭逢媽媽逝世，她坦言這輩子的時間都在陪伴家人，現在突然間放鬆，也曾考慮過孤單時沒有人陪，不過她還不想這麼快尋找另一半，想先給自己3年時間，去享受旅行、自己所愛的事物。她8月將前往不丹靈修，要帶著已逝的父母照片一起同行。

(中國時報)