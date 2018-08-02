C.T.O感恩小豬有求必應

C.T.O體驗一日唱片行店員。右起梓鑫、宇慶、薛恩、梓寧、仕偉、振緯。（粘耿豪攝）

友善列印
中國時報
專訪
C.T.O對他們的老闆羅志祥（中）都相當尊敬愛戴。（資料照片）

羅志祥（小豬）培訓三年的男團「C.T.O」近日推出首張專輯，他們日前抽空到唱片行，擔任一日店員，搬貨、貼條碼、甚至親自布置自己的專輯位置。6人過去都有打工經驗，尤其在練習生時期，有的成員還自己打工賺零用金，他們直誇小豬是心思細膩的人，會將他們的需求默默記住，除了將他們原本住的地下室宿舍換到二樓，還曾帶他們吃過一碗1500元的牛肉麵，或是突襲請他們吃飯，團員笑說，看到小豬自己搭計程車、自己結帳、打統編，讓他們相當吃驚又感動。

C.T.O剛當練習生時，住在位在地下室的舞蹈教室旁邊的小房間裡，每晚還得要猜拳誰能睡床上。除此之外，每次的評比要自己找舞群、弄音樂、治裝，開銷曾高達7萬元，當時他們還沒有穩定收入，除了車馬費補助、偶爾還要硬著頭皮跟家人拿錢，宇慶、仕偉當時也曾一起賣過雞蛋仔，還服務過周興哲、丫頭等藝人。

振緯當洗頭弟被嫌

談起打工經驗，梓鑫從小學就在家裡開的磚廠搬磚塊打工、也曾頂著低溫在街頭發傳單，但他笑說，曾有粉絲因為他長得帥，一口氣搶了好幾張；梓寧曾在Pub駐唱，唱到一半被台下觀眾丟來的水果正面砸中，但他選擇撿起來吃掉，高EQ化解尷尬局面；老么振緯則在貴婦沙龍當過洗頭小弟，個性內向的他，曾因為動作慢被設計師推了一把，還曾被客人嫌棄「可以幫我換一個嗎」，他有次還誤把客人的鑽石耳環當垃圾丟掉，當場翻垃圾桶才找回。

梓寧學費媽媽全出

6人平均年齡21歲，直到出道前，都被身邊親戚看衰，梓鑫高中開始學舞，也接演出賺錢，不料卻被大姑說：「他就是靠站街賺錢的。」看到他整理頭髮也會調侃：「乾脆去做美髮好了。」而梓寧大學念三年藝術學院，一年學雜費多達4萬元人民幣（約18萬台幣），全靠媽媽獨力負擔，也替他背負了家族的冷嘲熱諷，「他們會問說：『學這個要花多少錢？賺得回來嗎？』」

不過來自親友的批評，除讓他們受到最大的打擊，也更讓他們有想進步的動力，「會很想證明，或拿到錢就會心裡想：『怎麼樣，我可以吧！』不能當面回擊他們，就用無形的方式反擊。」如今他們出道反應不錯，不僅親戚停止酸言酸語，還會替他們加油打氣，讓他們和父母都證明沒有走錯這條路。

(中國時報)

S.H.E 9月合體 歡慶成軍17周年紀… 梁舒涵樂當爸爸小攝助

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。