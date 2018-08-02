C.T.O感恩小豬有求必應

2018年08月02日 04:10 中國時報 蔡琛儀 專訪

C.T.O對他們的老闆羅志祥（中）都相當尊敬愛戴。（資料照片）

羅志祥（小豬）培訓三年的男團「C.T.O」近日推出首張專輯，他們日前抽空到唱片行，擔任一日店員，搬貨、貼條碼、甚至親自布置自己的專輯位置。6人過去都有打工經驗，尤其在練習生時期，有的成員還自己打工賺零用金，他們直誇小豬是心思細膩的人，會將他們的需求默默記住，除了將他們原本住的地下室宿舍換到二樓，還曾帶他們吃過一碗1500元的牛肉麵，或是突襲請他們吃飯，團員笑說，看到小豬自己搭計程車、自己結帳、打統編，讓他們相當吃驚又感動。

C.T.O剛當練習生時，住在位在地下室的舞蹈教室旁邊的小房間裡，每晚還得要猜拳誰能睡床上。除此之外，每次的評比要自己找舞群、弄音樂、治裝，開銷曾高達7萬元，當時他們還沒有穩定收入，除了車馬費補助、偶爾還要硬著頭皮跟家人拿錢，宇慶、仕偉當時也曾一起賣過雞蛋仔，還服務過周興哲、丫頭等藝人。

振緯當洗頭弟被嫌

談起打工經驗，梓鑫從小學就在家裡開的磚廠搬磚塊打工、也曾頂著低溫在街頭發傳單，但他笑說，曾有粉絲因為他長得帥，一口氣搶了好幾張；梓寧曾在Pub駐唱，唱到一半被台下觀眾丟來的水果正面砸中，但他選擇撿起來吃掉，高EQ化解尷尬局面；老么振緯則在貴婦沙龍當過洗頭小弟，個性內向的他，曾因為動作慢被設計師推了一把，還曾被客人嫌棄「可以幫我換一個嗎」，他有次還誤把客人的鑽石耳環當垃圾丟掉，當場翻垃圾桶才找回。

梓寧學費媽媽全出

6人平均年齡21歲，直到出道前，都被身邊親戚看衰，梓鑫高中開始學舞，也接演出賺錢，不料卻被大姑說：「他就是靠站街賺錢的。」看到他整理頭髮也會調侃：「乾脆去做美髮好了。」而梓寧大學念三年藝術學院，一年學雜費多達4萬元人民幣（約18萬台幣），全靠媽媽獨力負擔，也替他背負了家族的冷嘲熱諷，「他們會問說：『學這個要花多少錢？賺得回來嗎？』」

不過來自親友的批評，除讓他們受到最大的打擊，也更讓他們有想進步的動力，「會很想證明，或拿到錢就會心裡想：『怎麼樣，我可以吧！』不能當面回擊他們，就用無形的方式反擊。」如今他們出道反應不錯，不僅親戚停止酸言酸語，還會替他們加油打氣，讓他們和父母都證明沒有走錯這條路。

(中國時報)