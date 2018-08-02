梁舒涵樂當爸爸小攝助

2018年08月02日 04:10 中國時報 林淑娟 專訪

梁舒涵在爸爸影響下，也愛上攝影。（粘耿豪攝）

梁舒涵（右二）和弟弟梁恩誌（左）曾陪攝影師爸爸梁偉華（右）一起完成江蕙的告別演唱會拍攝。

28歲的梁舒涵在《女兵日記》飾演女兵「葉素娥」暴紅，演員路上苦熬多年終於被看見的她，之前其實有個令人稱羨的兼差－擔任爸爸的攝影助理！她的爸爸是報界資深攝影記者，多年前退休後，經常接案拍攝各大唱片公司歌手活動及演唱會，她從「幫爸爸撐傘」的小助理做起，到後來已能拿起「大炮」，和其他攝影記者們一起拍攝舞台上的巨星，她最愛的天王周杰倫（周董）、天后張惠妹，甚至江蕙都曾是她鏡頭裡的主角。

擔任爸爸攝影助理的日子裡，梁舒涵曾多次跟爸爸一起參與「三金」的星光大道和頒獎典禮拍攝、幫忙「跑片」，這些年來她一直默默有個願望：「很希望有一天爸爸能幫我拍照，不是因為我是他的女兒，而是因為我的工作表現，他來幫我拍照。」她說自己會再繼續努力，如果有機會入圍、得獎，就有可能在爸爸退休前達成這願望，「我會把這列為人生短期目標」。

她還葉素娥上身，事先提出女兒專屬的特權要求：「一定要請爸爸把我的腿拍瘦一點，因為他一直嫌我腿太粗！哈！」

她回憶就讀台藝大三年級時，有次爸爸要去淡水漁人碼頭拍攝S.H.E的演唱會，因為當天下雨，媽媽擔心工作勤奮的爸爸顧不了那麼多會淋雨，就要她去幫爸爸撐傘。那次經驗，讓她覺得當攝助似乎挺好玩的，就這樣開始了幫爸爸拿梯子、推箱子的助理工作。

第一次獻陶喆

她拿起專業相機的第一次，則是爸爸有次拍陶喆在國際會議中心的演唱會，「他突然拿出一台相機給我，叫我想拍什麼自己拍」，她沒學過拍照，自以為拍得不錯，「看相機螢幕時不覺得有問題，回去用電腦看時，才發現全部照片都失焦，鏡頭晃得很嚴重，沒有一張是好的。」

後來在爸爸鼓勵下，梁舒涵除了當攝影助理，也拿起相機嘗試拍攝自己喜歡的畫面，「但還是要有爸爸在啦！演唱會很難拍，精彩畫面都是一剎那，過了就沒了，所以爸爸不在身邊時，我一個人會很慌，很怕錯過重要的畫面」。

隨父拍演唱會

從大三到接拍《女兵日記》之前，她除了偶爾拍戲，曾在咖啡廳、巧克力店打工、賣衣服、擔任幕後選角，只要有機會都跟爸爸一起拍攝各大演唱會，至今手機裡還存著她為偶像周杰倫拍的舞台帥照。

梁舒涵說，爸爸曾問她：「如果妳以後拍戲了，還會跟我一起拍演唱會嗎？」她總說：「會啊！」即便現在「葉素娥」已讓她嘗到走紅滋味，但她說，還是很珍惜和爸爸一起工作的父女相處時光。

(中國時報)