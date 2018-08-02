Mr.Children將來台攻蛋賀歲

Mr.Children主唱櫻井和壽獨特的唱腔極富感染力，無數歌迷為之著迷。

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中國時報
報導溫博鈞

日本國民天團「Mr.Children」在台灣時間1日晚間11點慎重宣布，將於明年2月2日在台北小巨蛋舉辦演唱會，將珍貴的海外首唱獻給台灣。該團曾在1995年訪台做公益演出，暌違23年、終於在明年出道27年時在台舉辦首場單獨演唱會，當天正好是農曆年假首日，也將是巡演的最終站。

「Mr.Children」1992年出道，由主唱櫻井和壽、吉他手田原健一、貝斯手中川敬輔和鼓手鈴木英哉組成，櫻井和壽撫慰人心的聲線為一大特色，吸引眾多鐵粉。1994年〈innocent world〉單曲空降公信榜冠軍、奠定他們的樂壇地位，而後〈Tomorrow never knows〉大賣276萬張，人氣橫跨1990、2000、2010年3世代，實體總銷量近6000萬張，在樂壇屹立不搖。

唱紅戲劇主題曲

許多戲劇作品因他們演唱主題曲更膾炙人口，舉凡1996年《Pure》搭配的名曲〈無名之詩〉，《西洋骨董洋果子店》的〈youthfuldays〉與〈喜歡你〉、《Orange Days》的〈Sign〉、電影《戀空》的〈啟程之歌〉、《空中急診英雄》的〈HANABI〉更從電視劇一直沿用至電影，最新作〈SINGLES〉為日劇《禿鷹》主題曲。售票詳情請鎖定演唱會官方臉書。

(中國時報)

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