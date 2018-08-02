府城阿舍宴舌尖上奢華台味

「府城阿舍宴」豪氣呈現26款澎湃菜式。（台南晶英酒店提供、何書青攝）

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中國時報
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台灣是座美食寶島，但縱使日新月異的烹飪技術不斷將各式料理帶往更新穎精美的境界，人們還是會不時懷念起那無可取代、令人備感純樸溫馨的道地古早滋味。CNN曾將台南列為台灣美食之都，追溯到台灣發展初期，台南富貴人家所吃的「阿舍菜」尤為獨特，顯盡早期奢華台菜之美味經典，而今台南晶英酒店隆重打造限時的「府城阿舍宴」，讓饕客一窺風華年代中府城豪門的私房美味。

「阿舍」是早期台灣人對有錢人家的稱呼，尤指台南府城的仕紳望族，阿舍菜是他們在家所吃的料理,也由於各家口味喜好和飲食習慣多有不同，菜色因而多變且各具家傳特色，但也因阿舍菜是富貴人家關起門品嘗的奢華料理，隨阿舍這層社會階級的消失，阿舍菜也漸漸隱沒。台南晶英酒店的廚藝團隊在請益府城傳統台菜職人、翻閱文獻及舊食譜，並進行田野調查後，終於將傳統府城風情濃厚、富故事性的「阿舍宴」重現。

詳載名菜典故

「府城阿舍宴」豪氣端上26款澎湃菜式，從開胃的四品蜜餞與以台語諧音命名的「請官來看戲」開場後，九品冷盤、布袋雞、酢醋蝦、米糕捲配金錢肉、菊花干貝湯、鯉魚躍龍門、炸雙拼、白玉鳳眼、魯班鴨、文武過橋、豬腳魚翅、鹹蛋四寶湯、金銀圓棗，以及古早味蒸布丁等琳瑯滿目的豪氣菜色陸續上桌，色、香、味、形、氣、甚至命名都十分講究，桌上還有專為阿舍宴設計的小冊子，詳載每道菜背後的故事。

以「請官來看戲」為例，將豬肝（閩南語諧音為「官」）與豬肺（閩南語諧音為「戲」）入菜，透過這樣的方式告訴食客們宴席開始，請慢慢欣賞之後精彩的料理饗宴。每道菜色都饒富寓意，引領著賓客彷彿進入穿越劇般回到阿舍年代，用口舌體驗台灣飲食文化的藝術。

甜食一樣精彩

甜食也是阿舍宴中令人驚豔的亮點，用摩天輪造型盛裝的「金銀圓棗」更顯夢幻，其口感介於炸元宵及白糖粿間，內餡是甘甜的棗泥，起鍋後在表面裹上純白糖粉增添香甜滋味，是嫁妝菜中的經典甜食。

「府城阿舍宴」將於4日、18日在台南晶英酒店的大型宴會廳登場，16道大菜、共26款佳餚，每桌1萬8800元＋10%（10位），在台北晶華酒店客座日期則為11日，每桌2萬2000元+10%（10位）。台南晶英酒店訂桌可洽06-3903036，台北晶華訂桌專線為02-2521-5000轉3146。

(中國時報)

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