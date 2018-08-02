路斯明重溫屁孩時光

路斯明在蕭邦新表發表會上見到骨董車，想起年輕時玩賽車的美好時光。（蘇蔓攝）

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中國時報
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蕭邦為紀念Mille Miglia骨董車賽30周年，推出紀念表，玫瑰金款26萬7000元。（Chopard提供）
蕭邦贊助Mille Miglia骨董車大賽。（Chopard提供）
蕭邦推出Mille Miglia聯名計時碼表，由上至下共有5種顏色。每只19萬6000元。（Chopard提供）

蕭邦（Chopard）贊助Mille Miglia骨董車賽30年，今年發表1款30周年紀念表，並一口氣推出5只不同顏色的Mille Miglia聯名表，擔任展演嘉賓的路斯明一到現場見到各式各樣的骨董車，讓他想起年輕時玩賽車的美好時光。

年少輕狂 賣命玩車

看似溫文儒雅的路斯明，其實曾有年少輕狂的時候，在美國長大的他，16歲一拿到駕照就開始玩改裝車、GT賽車，在專業車道玩命飆車，把所有零用錢都用在車子上，「那時的我，是個不懂事的小屁孩！」

如今基於環保和效率等現實考量，路斯明不開車，平日出門以捷運搭配計程車代步，原以為對車子早已忘情，沒想到一見到設計經典的骨董車，忍不住心癢，還在現場玩起模擬賽車的遊戲機，回味昔日電掣風馳的快感。

再過幾天就是父親節，與母親節相較起來，父親節常是被忽略的節日，詢問路斯明萬一孩子忘了父親節禮物，會怎麼做？路斯明笑說，一雙子女很貼心，每年生日、父親節都會DIY卡片送他，萬一真的忘了，「我會直接開口要。」

蕭邦新表 限量推出

蕭邦Mille Miglia聯名表共有紅、藍、綠、黃、銀等5種顏色，分別代表5個參賽國車隊的顏色，每款限量300只，另有蕭邦贊助Mille Miglia三十周年的紀念表，不鏽鋼表限量1000只、玫瑰金表限量100只。

(中國時報)

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