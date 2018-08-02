三宅一生 探索都會叢林

2018年08月02日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE秋冬男裝以「野生」為題，並於印花中加入似古代遺跡般的原始圖騰，模特穿8月季節色低檔窄管褲1萬1300元、古陵長袖襯衫1萬1800元。（羅永銘攝）

ISSEY MIYAKE MEN秋冬男裝以「城市交響」為靈感，以隨處可見的塗鴉、交通號誌色彩，鋪陳頗具摩登感的自然樣貌，模特穿碎褶府綢針織外套7萬1300元、皺褶針織高領上衣1萬9300元、雙調毛織直筒褲4萬800元。（羅永銘攝）

BAO BAO ISSEY MIYAKE星河極簡包，3萬200元。（BAO BAO ISSEY MIYAKE提供）

代理三宅一生旗下眾多品牌的台灣君梵，昨（1日）將遠企購物中心天碟廣場打造成一座都市叢林，催生出專為男性顧客設計的君梵男人節。活動以「紳聲饗宴」為號召，為到場來賓開啟五感體驗，並用音樂人Fan的樂曲、舞者歐陽志明的舞蹈和美酒、小食，共同堆疊出服裝呈現的有機律動。

從一條纖維就開始設計起的三宅一生，本季拉出屬於男人的生命曲線，從以「野生」為題的HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE回歸自然，擷取古代遺跡中的原始雕刻、壁畫入衣，搭配主打鮮綠色澤，勾勒出不刻意造作的舒適感。ISSEY MIYAKE MEN則把視角聚焦當代，以「城市交響」為靈感，引用街道中隨處可見的塗鴉、交通號誌色調，鋪陳具有摩登感的日常時尚。其中全新推出的羊毛混紡碎褶連帽外套，更為系列增添一絲運動態度。

而BAO BAO ISSEY MIYAKE亦推出全新極簡包款，較以往俐落的四方背包輪廓，表面鋪綴品牌代表性聚酯三角膠片，可容納筆記型電腦的大容量設計，也為通勤的上班男性貼心著想。

(中國時報)