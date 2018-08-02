超商賣整箱下殺76折

2018年08月02日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

全家獨家，長榮航空機上嚴選菓舖物語米果，149元。（全家提供）

萊爾富台酒花雕雞碗麵1箱12入，636元。（萊爾富提供）

「OK Buy Buy必備組」，最低下殺76折。包含飲料、餅乾、泡麵、罐頭等，一次準備齊全。（OK提供）

萊爾富茶香桶仔雞三牲組，599元。（萊爾富提供）

7-11可樂果原味拜拜箱，方便多人分享，99元。（7-11提供）

全家獨家，健司餅乾中元普渡健康組，279元。（全家提供）

超商銷售數據顯示，中元節已成為包裝食品年度銷售前兩大檔期，顯見民眾在傳統民俗活動重要時刻，仍以追求快速、方便來完成採購。今年全家整合虛實通路，推出超商獨家組合；7-11、萊爾富也因應企業團拜需求擴大包裝，OK超商預估糖餅類銷售在中元檔期可成長3成。

首見長榮機上米果

全家今年以實體店鋪、全家行動購虛實二路策略，預估業績可較去年同檔期成長1成，並導入近10款特色普渡箱，如超商獨家導入的長榮航空機上米果、曾在美式賣場1年銷售2500萬片的本土健司餅乾。而全家行動購則主打小份量、多入組的冷凍商品，並祭出冷凍店取全品項399免運，小家庭祭拜後可輕鬆完食。

萊爾富再推茶香桶仔雞三牲組，讓民眾不用跑市場。此外，9月30日前持玉山JCB信用卡，綁定Apple Pay，累積消費滿300元，即贈哈根達斯迷你杯免費兌換券。

7-11獨家與中元熱賣商品大廠如旺旺、可樂果共同開發包裝，整箱買最低下殺79折，同時針對社區、企業團拜需求，推出整箱優惠價，及大筆訂單折扣。

OK超商今年推出「便利Buy Buy好OK」活動，依據去年中元期間的銷售排行，選出最受歡迎的商品，再包裝成3款內容豐富、價格划算的「OK Buy Buy必備組」，最低下殺76折。

(中國時報)