Acer Day玩闖關 抽亞洲遊

2018年08月02日 04:10 中國時報 陳大任 報導

15.6吋Predator Helios 300白色特仕版搭載第8代Intel Core i7處理器8750H、GTX 1060 6GB獨立顯卡，底部擴充槽蓋方便升級記憶體與儲存硬碟，售價5萬9900元。（宏碁提供）

鼓鼓以活動大使身分為Acer Day暑期活動造勢做宣傳。（宏碁提供）

Acer Day網路闖關集酷點活動上線之後帶起一股熱潮，官方IG也已正式開台，民眾不但可與世界網友互動、創作屬於自己的音樂，闖關收集酷點點數，還有亞洲旅遊大放送。

宏碁在暑假推出新款Acer EarPhone 300耳機、Predator Galea 500電競耳機、Predator Helios 300白色特仕版電競筆電，並主打搭載第8代Intel Core處理器輕薄Acer Swift系列、效能Aspire系列、Nitro、Predator電競筆電及電競周邊。

Acer Day網站（https://www.acer-day.com/tw/）已上線，消費者可在站上與各國網友互動、創作自己的音樂，或回答趣味闖關問題，只要參與活動都可以收集酷點點數，並能用集點參加包含亞洲旅遊等獎項抽獎活動。

Acer Day代言人鼓鼓不僅為《Play Music Together》主題曲改編，並配合Acer Taiwan IG開台出席台北華山場活動，接下來他還會參加8月5日在高雄夢時代、8月19日在台中草悟道場次，粉絲可透過Acer Taiwan官方IG追縱最新動態。

(中國時報)