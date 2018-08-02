陳勢安愛冒險 表現陽剛味

漢米爾頓Khaki Field大表盤50mm卡其陸戰手上鍊限量表，4萬500元。（Hamilton提供）

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中國時報
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情歌王子陳勢安是熱愛冒險運動的陽光男孩，佩戴漢米爾頓Khaki Field陸戰系列腕表，陽剛味十足。（蘇蔓攝影）
3.漢米爾頓Khaki Field卡其陸戰手上鍊表，1萬4600元。（Hamilton提供）
2.漢米爾頓Khaki Field Day-Date卡其陸戰雙曆韓戰紀念表，2萬7600元。（Hamilton提供）
1.漢米爾頓Khaki Field Day-Date卡其陸戰雙曆越戰紀念表，2萬7600元。（Hamilton提供）

情歌王子陳勢安受邀出席漢米爾頓（Hamilton）卡其陸戰系列表款的發表會，在現場獻唱〈勢在必行〉，並透露新專輯即將在8月底問市。身穿一身迷彩西裝的他，佩戴美軍陸戰風格的漢米爾頓卡其陸戰Khaki Field腕表，陽剛味十足。

陳勢安外表看似斯文，其實是個熱愛潛水、登山、慢跑等戶外運動的陽光男孩，他對漢米爾頓Khaki Field腕表十分著迷，其中漢米爾頓Khaki Field陸戰系列50mm手上鍊腕表全球僅有550只，且是很MAN的大表盤設計，深得他的喜愛。

漢米爾頓今年除了主打Khaki Field陸戰系列50mm限量表外，還推出Day-Date卡其陸戰雙曆越戰終戰50周年紀念表、韓戰終戰65周年紀念表。

(中國時報)

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