2018年08月02日 04:10 中國時報 丹梧

1962年的夏天，我考進「省立新竹中學」，竹中短短三年，竟是我人生中最重要的轉折點。

新竹中學的校園坐落在古奇峰十八尖山的山腳下，與剛在台復校的「國立交通大學」比鄰相望，當時交大衹有幾棟校舍，遂有「大中學，小大學」之戲稱。

我第一天騎腳踏車上學，一踏進校園，就注意到一位頭髮灰白的長者，一路跟學生打著招呼，一路撿著紙屑。早晨升旗時，長者站在臺上，用他特有的廣東腔口音，對全校師生講話。這時我才知道，他就是自台灣光復後，一直擔任竹中校長的辛志平。

辛校長畢業於廣東中山大學，自稱「平生只做兩件事——抗日和竹中的教育」。他很注重「通才教育」， 除了要求學科「文理並重」外， 還要求我們擁有基本的音樂、美術素養。當時的「竹中合唱團」在全省的比賽中總是奪魁。校園中設有特別的音響教室，每個班級輪流在中午吃飯時，欣賞古典音樂。

除了學業，辛校長還特別注重體育，規定每個學生都要參加一年一度的馬拉松賽跑。為了這個項目，我們要訓練整把個月，校長帶頭先從跑操場開始，繼則跑校外街道，最後跑古奇峰的山路。

當時，我以為該運動的目的只是訓練體能，但是畢業後，好幾次在研究所做實驗失敗或在社會上面對困境時，都會想到在竹中跑馬拉松時，堅持「不半途而廢」的信念。這鍥而不捨的鬥志，就是「竹中精神」吧！新竹中學出了多位傑出的畢業生——諾貝爾物理獎李遠哲，世界第一位接斷指成功的醫生蔡智明，台北市長柯文哲等，大概不會不同意我的看法！

辛校長雖然反對「升學主義」，但是1962年，教育部卻偏偏選中新竹中學試辦「實驗班」。所謂「實驗班」，就是要剛考上高中的我們，決定日後念大學的科系。結果，報名理工科的實驗班有兩班；其餘的，包括尚未做決定念文或念理的我， 共十班，即竹中傳統文理並重的「普通班」。「實驗班」與「普通班」所使用的教材不同，任課的老師不同，連月考題目都不同。

1965年初，竹中收到來自不同大學的保送名額通知——台大7名，清華3名，交大2名。校長接見了6位平均成績超過80分有資格保送的我們，其中5位來自實驗班，我是唯一來自普通班的。

接見我們之後，辛校長特別要我留下，對我說：「現在我校有十多位保送生名額，別校求都求不到，而你這位全校排名第五，普通班的第一名，居然有一科美術得58分不及格，不能保送。」他痛惜地問我：「你當年為何不參加補考？」 我回答：「我生平未曾補考過，接到不及格的成績單時，非常失望。後來知道美術是副科，不及格並不會留級，所以拒絕再考。」 他思索了良久，說：「如果現在我叫美術老師給你一個機會重考，你願意嗎？」我的回答當然是肯定的。

幾天之後，美術老師李宴芳讓我畫張靜物水彩畫——「兩個蘋果」，得分60，就這樣我順利保送台大。

十年樹木，百年樹人，一個國家的未來，取決於教育的好壞。辛校長不愧為「教育哲人」，他本人謹守原則，公正不阿，但五十多年前法外開恩地賜給了我機會，讓我終生不忘其恩德。

(中國時報)