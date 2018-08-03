美國防授權法 建議派醫療船訪台

2018年08月03日 04:10 中國時報 劉屏 、 王嘉源 、 陳建瑜 ／華盛頓─台北連線報導 ／華盛頓─台北連線報導

在中共「八一」建軍節當天，美國國會完成下年度《國防授權法案》立法程序，將咨請川普總統簽署施行。法案包括多項友台內容，在具有強制力的條款中，明文責成美國國防部「全面評估台灣的軍力」，並依據評估結果展開各項具體作為。法案也建議美國派遣醫療船訪台。

聯邦參議院1日以87票贊成、10票反對通過《2019會計年度國防授權法案》（NDAA 2019）。上月23日，聯邦參眾兩院經過協商後，達成NDAA最終版本，而聯邦眾議院已在上月26日以359票贊成、54票反對，通過此一法案。

賴清德稱希望加入美國軍演

行政院賴清德昨晚接受媒體訪問時表示，很高興美通過國防授權法案，就台灣而言，是否加入軍演由美國決定，但台灣當然希望加入，也歡迎其他國家加入台灣的漢光演習。我方將持續與美國相關行政部門保持密切聯繫溝通，進一步深化台美安全合作關係，確保台海地區的長期和平穩定。此一法案中的友台條文，一為第1257條，具有強制約束力；一為第1258條，旨在表達「國會意見」（sense of Congress）。

第1257條標題為「強化台灣的軍力戰備」，要求美國防部長與台灣諮商，針對台軍隊、特別是後備軍力全面評估並提建議，以提升台灣自我防衛能力。法案生效後1年內需提交報告，針對「擴大美台兩軍資深層級之軍事交往及聯合訓練」及「支持美國對台軍售及其他軍備轉移，尤其是用於發展不對稱作戰能力」提出建議與計畫。

刪除「參加台灣演習」文字

第1258條則為不具約束力的「國會意見」，包括強力支持台灣透過對外軍售、直接商售及產業合作獲得防禦性武器，尤其是在不對稱戰力及水面下作戰能力；及時審查和回應台灣提出之軍購需求，以改善對台軍售之可預測性。

此外，美國防部長應推動提升台灣安全的交流政策，包括與台進行實戰訓練與軍演，並根據《台灣旅行法》，促進美台資深國防官員與將領之交流；美台應擴大人道救援及救災合作；支持美醫療船訪台，做為年度「太平洋夥伴」任務的一環。

法案刪除原本在參院版本中「要求美軍參加台灣漢光演習」等文字，但仍保留參院版本的禁止大陸參與「環太平洋」軍演（第1259條），並密切關注大陸在南海的「軍事及脅迫活動」（第1262條）。

(中國時報)