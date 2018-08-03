新聞透視－涉台建議空談 授權法案空轉

美《國防授權法案》已送交白宮，只待美國總統川普簽署後就會生效。照片為示意圖。（美聯社）

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中國時報

美國對台灣的關注度不斷增加，2019年度《國防授權法案》（NDAA）明文要「強化台灣的軍力戰備」，未來美台防務合作是否提升，對台軍售是否加速，對台海兩岸關係的影響甚鉅。惟近幾年的NDAA中提出的涉台建議，很多都未付諸施行，似仍是以傳遞政治訊息的成分居多，而難以據此認定，台美關係就將獲得重大實質進展。

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傳遞政治訊息成分多

2019年度NDAA涉台部分，最重要的是第1257條明文責成美國防部「全面評估台灣的軍力」，其中包括擴大美台兩軍資深層級之軍事交往與聯合訓練，以及支持美國對台軍售及其他裝備移轉，尤其是在發展不對稱作戰能力方面。不過美國防部提交評估報告及建議的期限為一年，並非立馬就會展開具體作為。

6月初「路透」曾引據美國官員報導說，美國對台軍售將一改過去包裹軍售的模式，改為個別逐案審查的形式，這將更有助台灣的防衛需求。在NDAA中，第1258條便提到，「美國應及時審查與回應台灣提出之軍購需求，以改善對台軍售之可預測性」。

不願對川普綁手綁腳

然第1258條的形式僅是「國會意見」（sense of Congress），並不具強制約束力，亦即，落實執行端視行政部門而定。有關「推動與台灣進行實戰訓練及軍事演習之機會」，以及「依據《台灣旅行法》推動美台資深國防官員及將領之交流」，亦放在這一條文中。而即便同樣無約束力，原參院版本中「要求美軍參加台灣漢光演習」等文字，在兩院協商時仍然被刪除。

回顧以往，2017年度NDAA就曾提出支持「推動台美高層軍事交流」，2018年度NDAA還將台美軍艦互訪停靠、邀請台灣軍方參加「紅旗」軍演等寫入法案，2019年度NDAA反倒都沒了。去年度NDAA提出台美軍艦互訪停靠，招來了大陸駐美公使李克新放話稱，「美國軍艦停靠高雄港之日，就是解放軍武力統一台灣之時」，徒增美陸台三角關係緊張。

今年陸美貿易戰節節升高，NDAA涉台部分卻沒有因而「加碼」（double down），一則反映，共和黨占多數的參眾兩院不願對川普總統的行政部門太過綁手綁腳，再則顯示，美國參眾議員還是很在意陸方的反應，因此留了一手，以免讓陸美貿易戰憑添更多變數。

(中國時報)

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