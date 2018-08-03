賀巴拉圭 遇巴拿馬 小英尷尬了

去年跟我斷交的巴拿馬，從盟友變陌路，圖為2016年巴拿馬總統瓦雷拉將總統參加巴拿馬運河開通峻工儀式相片裱框贈予蔡英文總統。（總統府提供）

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中國時報
／台北報導

蔡英文總統15日將出席巴拉圭新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）就職典禮，值得注意的是，確定出席的元首中，也包含去年與我斷交的巴拿馬總統瓦雷拉。台灣與巴拿馬斷交後，迄今未討論新關係架構，蔡英文與瓦雷拉兩人由盟友變成陌路，屆時如何互動將成焦點。

蔡英文此次的「同慶之旅」在12日出發後，預定14日抵巴拉圭，停留3天，進行國是訪問，出席在亞松森洛佩茲宮舉行的新總統就職典禮，將與阿布鐸舉行雙邊會談，並為「台巴工業科技大學」預定地揭牌。

根據巴拉圭總統就職典禮籌備會日前公布，除蔡英文、瓦雷拉外，尚有巴西總統泰梅爾（Michel Temer）、烏拉圭總統瓦茲蓋斯（Tabare Vazquez）、阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）、厄瓜多總統莫雷諾（Lenin Boltaire Moreno Garces）、瓜地馬拉總統莫拉雷斯（Jimmy Morales），共計7位國家元首出席。

根據巴拉圭官方公布的流程，當天典禮將從15日當地時間上午7時開始，直至下午3時結束。據悉，蔡英文在巴拉圭期間，我方將積極安排與出席的友邦領袖進行雙邊會談，除巴拉圭新總統阿布鐸外，蔡總統也可望與瓜地馬拉總統莫拉雷斯舉行高峰會。

(中國時報)

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