吳釗燮「台灣有防衛的責任」

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中國時報
／東京2日電

日本《琉球新報》2日報導，我外交部長吳釗燮針對美國國安顧問波頓（John Bolton）提議的，應將部分駐沖繩海軍陸戰隊遷移部署到台灣一事表示，「台灣有自己的防衛責任，必須牢牢地捍衛、保護自己國家的安全。」

吳釗燮7月30日接受《琉球新報》等媒體的聯訪，他雖然對大陸在南海等地的擴張海洋勢力表示擔憂，但也否定了美軍駐防台灣的必要性。

波頓去年1月在美國《華爾街日報》上投書指出，美日關係因沖繩而苦惱，若能讓駐美軍的一部分，由沖繩遷出，轉而部署到台灣的話，或許可以緩和美日之間的緊張關係。美國增加對台軍售，也可強化東亞的軍事力。波頓主張讓1979年自台灣撤退的美軍重新駐台。

吳釗燮被問到對波頓的主張之看法時表示，親台派的波頓是好朋友，台灣與美國之間，有相當於事實上的軍事同盟之《台灣關係法》存在，「台灣的安全與美國有密切的關係，很感謝美國提供的協助」，但是「防衛是台灣自己的責任」，他也表示了「美軍沒有再次部署到台灣的必要性」之看法。

針對駐沖繩美軍的意義，吳釗燮表示，「沖繩對亞太地區的和平與穩定，扮演著十分重要且關鍵的角色。這也涉及沖繩定位的問題。」他同時再次強調，「台灣和日本同樣面對大陸的軍事威脅，台日之間應該展開安保對話。」

有關吳釗燮否定美軍駐台的必要性之報導，外交部2日對此表示，吳釗燮並未做出上述發表，僅在回答問題時說「台灣有自己的防衛責任」，相關內容應為日媒自行推論。

(中國時報)

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