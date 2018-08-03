因應9月開學 林萬億撇非關選票

2018年08月03日 04:10 中國時報 鄭舲 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

執政黨選前釋利多，官方則表明不是為選舉。昨除教育部發布放寬學貸還款外，負責規畫督導托育政策的政務委員林萬億接受廣播專訪，談到準公托新制8月上路，強調「不是為選票考量」，而是配合私托及私幼新學期8月1日招生，因應9月開學。

政院推少子化因應對策，對外界質疑倉促上路，林萬億說，去年9月賴揆上任就提想法，並在去年年終記者會宣布準公托方向，政府用很多時間試算規畫，今年5月16日算出數據，正式宣布政策內容，5月公布政策後，衛福部、教育部就密集與地方政府、業者、相關團體溝通，「花兩個多月去磨」，所以合約7月31日出來，是為整合不同意見。

林萬億表示，如民眾覺得太晚「罵我沒關係」，制度若不好，各縣市施行過程中可調整，滾動式修正。他強調，托育新制才實施，不能說簽約數掛零，只是還沒統計出來。

針對台北市長柯文哲說托育新制「雞飛狗跳」，林萬億反駁，先前與北市都談到政策銜接，柯還說協商態度開放，「他說雞飛狗跳，真不知是什麼雞什麼狗在飛、在跳。」

林萬億鼓勵家長向保母或私托私幼溝通一起與政府簽約。至於業者批評政策擾亂幼教市場機制，林萬億說，如果少子化危機解除，穩定幼兒照顧市場，大家都有好處，不是要讓業者沒錢賺。

此外，針對教育部研擬放寬就學貸款還款條件，實踐大學校長陳振貴表示，青年低薪問題難解，政府釋出就學貸款免繳息值得肯定，但地方選年底舉行，此時推這項優惠條件，難免引發外界質疑是否選舉考量，目的在吸引年輕選票。

台北商業大學校長張瑞雄說，政府此時推就學貸款優惠，雖強調是為減輕經濟弱勢學生壓力，「但怎麼看，都像間接承認同學在畢業後，無法獲得好工作，經濟條件較辛苦。」他說，學生畢業後若能獲得好工作，相信人人樂於快速償還學貸，「推出這些政策，治標不治本。」

(中國時報)