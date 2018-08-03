有利固票 勞稱社會共識 商界怒審也沒用

基本工資調漲金額一覽

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中國時報
李宜秦、／台北報導

基本工資審議委員會第3季會議確定8月16日召開，行政院長賴清德日前公開表明「希望基本工資時薪可漲至150元」，似預示政院調漲立場，也有利「固票」。勞團認為，調漲是社會共識，希望時薪漲至164元、月薪2萬8862元；資方委員尚未表態，惟商界認為，「如政府都定好了，薪資審議委員會也沒用了。」

賴清德昨晚受訪在被問到「基本薪資今年是否該加」時說，「時間到了」，不過還是強調權限屬勞工審議委員會，但他補充說，蔡總統很重視勞工收入，她和他本人都認為經濟果實是勞資雙方共同努力的結果，資方有獲利也要讓勞工享受。　勞動部日前已通知勞資方開會，勞、資方代表將分別在13及14日開會前會。全國產業總工會以「每人每月最低生活標準X就業扶養比」計算結果，希望基本工資為2萬8862元，換算時薪164元，與賴揆所述差14元。

全產總祕書長戴國榮說，時薪月薪漲幅不可脫鉤，否則有企業道德風險。他說，若月薪漲幅小或不漲，雇主恐不願聘部分工時勞工。他表示，韓國調薪之後，台灣最低工資不到他們的一半，但台韓是競爭對手、產業類別相似，為何韓國做得到，我們卻不行？

政院喊出時薪調漲到150元，等於調幅高達7％，月薪也可能同步調高。對此，商總理事長賴正鎰表示，希望基本工資調幅「不超過2％」、時薪漲幅不比月薪高。他無奈直言，「如果政府都已決定，基本工資審議會也就不必有了。」

賴正鎰昨受訪指出，「一例一休」、「年金降低」造成消費力大幅下降，企業經營也遭遇困難，去年基本工資調漲，已造成許多中小型店家關門，這次政院傳出調高到7％，加油站、餐飲、超商都備感壓力，加油站公會甚至想「走上街頭」。

據傳7位資方代表中，幾位已決定「抵制」，賴正鎰說，這是因政府先喊出數字，但商總為和政府溝通，仍會參加。

(中國時報)

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