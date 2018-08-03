舉韓為例 學者籲訂基本工資專法

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中國時報
李宜秦／台北報導

基本工資審議委員會第3季會議確定16日召開，然行政院長賴清德卻在會前放話時薪應調到150元，學者批評基本工資調整應依物價指數、經濟成長率等指標調整，而非趁選舉亂抬價，此舉只會導致勞資雙輸，建議應有制度化專法，才不會每次開會都像「喊價」，委員會淪為形式。

文化大學勞工關係學系副教授李健鴻指出，目前國內基本會議審議委員會開會依據指標共7項，「指標過多無法聚焦」，他認為應訂定《基本工資法》，明文規定強制、建議參考指標，如物價指數、經濟成長率等，並以法律規定開會時間才能有效督促。

李健鴻說，現在基本工資審議辦法不夠精確完善，僅訂「第3季」，沒明確時間，且現行無專法規定，好像審議會要開或不開都沒關係，甚至參考指標也無法律規定，委員即使拿7項以外指標討論似也合法。

李健鴻舉例，南韓2002年訂立基本公司專法，16年來僅修過一次，法條內明文規定4項參考指標，同時設研究小組，規定其每年3月底前提出基本工資調整建議書至審議委員會，委員會須7月底前召開會議並公告結論，提供半個月讓社會各界提異議，8月底前開會回應異議，最後由總統公告。若研究小組、委員會沒照時程提交報告與召開會議，委員皆違法。

政大勞工所教授林良榮直言，台灣應建立制度化基本工資審議辦法，訂定配套措施、說明程序，不是像現在都保密到家，突然才開委員會，讓大眾措手不及。

林良榮說，委員會開會應透明化，不是開會前政府先行提出「建議」，讓委員會似淪為形式上的行政工具。他也認為台灣是以月薪制度為主的社會，因此時薪、月薪需連動調整，不可脫鉤。

(中國時報)

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