學姊解讀陪吃飯 怪怪的、沒物化

學姊黃瀞瑩2日接受廣播節目專訪。（范揚光攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲建議舉辦「猜猜一日市長幕僚影片何時破千萬」的抽獎活動，得獎者可由學姊等幕僚「陪吃飯」，挨批物化女性。學姊黃瀞瑩2日接受廣播節目專訪時也坦言，當下聽到「陪吃飯」確實覺得「怪怪的」，用詞的確可以更精確一點；柯文哲昨嘆說，原意只是想到粉絲見面會可以大家一起吃飯，但講話不精確被人逮到小辮子，「怪我命不好！」

柯文哲1日被問到一日市長幕僚影片已破900萬點閱率，當時他笑說，建議該節目辦一個促銷活動，讓大家猜猜看哪一天可以破1000萬，如果猜中的人多，可以從中抽出10人，請學姊、大牛（實為小牛，柯文哲競選辦公室幕僚柯昱安）陪吃飯；但此話一出，加上事後部分新聞標題較著重「學姊」二字，讓他挨轟歧視、物化女性。

國民黨台北市長參選人丁守中昨表示，要讓女性幕僚陪吃飯，感覺是在物化、歧視女性。丁守中競選總幹事王育敏也指出，柯的發言非常不妥，顯然是歧視、物化女性。

王育敏說，柯在2014年所著《白色的力量》書中，就出現多處歧視女性字眼，更在市長任內讓AV女優擔任悠遊卡代言人，刻意物化女性的作為，引起外界強烈反感。

柯文哲昨除再次澄清，也無奈嘆說，像他這種年齡的人，一想到粉絲見面會就想到「大吃一餐」，但有時講話不精確，被人逮到小辮子、被毒打一頓，那也沒辦法，「怪我命不好！」

雖然柯提出澄清解釋，但黃瀞瑩昨受訪時直言，聽到「陪吃飯」3個字的當下，「身為女性員工就是覺得怪怪的」，會想說「怎麼會這樣？」但事後想想，市長意思其實就是大家吃個飯、抬槓一下，可以理解成是粉絲見面會，尤其市長看到幕僚很辛苦，從早奔波到晚，辛苦若能被看見總是好的。黃瀞瑩說，用詞的確可以更精確，但她認為大家批評物化、失言有點「解讀太多了」，柯既是大家的老闆，也像個阿伯，很疼年輕幕僚，「他關心我們是毋庸置疑的」。至於月中是否轉戰競選團隊，她則說，還在規畫中，但目前因為太嫩太菜，不考慮自己參選。

(中國時報)

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