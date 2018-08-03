下午茶吃甜食、糖飲 越吃越累

2018年08月03日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

下午茶吃錯，當心越吃越累！董氏基金會調查，多數台灣上班族在下午1時到3時工作效率最差，尤其喝了含糖飲料不僅容易更疲倦，還會負能量爆發。營養師指出，精緻糖恐增加憂鬱、焦慮，水果是較好的補充選擇。

董氏基金會針對台灣20至49歲上班族進行「工作效率與點心補充」網路調查。結果發現，超過4成的上班族反映，下午1點到3點間的工作效率最差。而高達7成的上班族在此時靠下午茶或點心來提振精神，最常選擇的點心依序為餅乾、甜點、含糖飲料、無糖飲料、水果、中式點心、油炸食物、最後才是原型食物、生菜沙拉，將近9成都是高油糖食物。

調查交叉分析下午茶選擇和精神、情緒的關連性後發現，高油高糖食物反而會醞釀強大的負能量，喝含糖飲料的工作效率最差，其次依序為甜點、餅乾、油炸食物，容易出現疲倦、注意力不集中、不耐煩、壓力大等負面情緒。

反之，吃水果的工作效率最佳，其次依序為生菜沙拉、無糖飲料和原型食物，負能量比例能夠減半。

台北醫學大學萬芳醫院一般內科主任暨消化內科主治醫師張智翔表示，腦與腸有雙向影響的密切性，稱為腦腸軸，過去研究發現，腸道健康會正面影響工作情緒和效率。

張智翔表示，高糖高脂的飲食模式與抑鬱情緒相關，研究顯示高糖高脂飲食模式會影響菌叢，並透過腦腸軸，導致情緒不穩定，影響工作狀態；反之，若攝取富含益菌生的食物，則有助益菌生長，增加抗壓及提升情緒的效果。

董氏基金會食品營養中心營養師魏子秦建議，下午茶不要選擇高糖高油點心，以免提升發炎反應；建議可選富含膳食纖維和維生素C的水果如芭樂、奇異果、草莓或生菜沙拉，膳食纖維屬益菌生，是好菌能量來源。

(中國時報)