興大學生控漲學費黑箱作業

反教育商品化聯盟和中興大學學生2日到教育部前抗議，質疑中興校方黑箱調漲學雜費、資訊公開不完整。（中央社）

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中國時報
／台北報導

反教育商品化聯盟與中興大學學生2日赴教育部抗議校方黑箱調漲學雜費、資訊公開不完整，並向監察院陳情；校方表示已舉行2場公聽會，並另設學生意見發表平台，決策皆透明公開，取得全校共識。

教育部6月公布107學年度大專學雜費調整案審議結果，16校申請調漲，僅中興大學和文藻大學通過審議。反教盟和興大學生2日到教育部前舉行「違法不斷，調漲不算」記者會，質疑中興黑箱調漲學雜費、資訊公開不完整。

與會的學生表示，學生代表第一次開會時才看到調漲學雜費的資料，時間太倉促，很難詳加檢視；學校從公告漲學費研議到決議調漲，前後不到2周，沒有讓學生有充分表達訴求和討論的空間；另外學生也質疑支用計畫完整性不足，並未指出調漲前後經費的使用差別，只用「專款專用」4個字帶過。

記者會結束後，反教盟與中興大學學生前往監察院，針對中興校方黑箱、教育部違法調漲學雜費等行為提出陳情，呼籲監察院立即調查教育部，並對相關機關違法行為提出糾正。

中興大學校方透過聲明稿強調，調漲學費的收入專款，將全數用於學生事務，並且已在日前舉辦過兩場全校公聽會，開放學生代表與校長座談，決策透明公開，取得全校高度共識。中興大學本學期學士班調整2％、研究所3％。大學生每學期增加527元、研究生增加357元，研究生基本學分費及進修部學分費不調漲，預估增收1226萬元，將全部專款專用於學生事務。

教育部高等教育司科長李惠敏表示，學雜費審查小組15名委員中，有4名是學生代表，經審查後中興大學及文藻大學是與學生代表溝通較佳的學校，因此才同意調漲。

(中國時報)

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