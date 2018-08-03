藍委下周邀財部、泛公銀說明

2018年08月03日 04:10 中國時報 楊佳穎／台北報導

國民立法院黨團質疑蔡政府透過「台杉投資管理顧問公司」，規避監督，從銀行搬走105.5億元，台杉昨僅稱一切合法，國民黨團書記長曾銘宗再批，台杉並未回應外界質疑，他將要求財政部、相關泛公股董事長、總經理下周一（6日）到立法院釐清，這兩天會將相關資料蒐整完畢送交監察院。

藍委賴士葆昨表示，台杉公司稱一切合法，但銀行基於專業良知，又不敢得罪政府，苦不堪言，只好向立委告密，「若銀行經過討論，相信沒有一個銀行董監事會笨到投資幾億的錢給一家資本額50萬的公司去管理」；一個真正的民主國家，不應把行庫當成黨庫，愛搬錢就搬錢，「提醒政府別忘了這是納稅人的錢，不是政黨的錢。」

曾銘宗直言，台杉的聲明「沒有回應我的三大質疑」，他會發文要求財政部及投資的泛公股董總，6日至立法院出席協調會，「一一討教」，好好解釋整個投資決策過程，以釐清在整個過程中，到底有沒有盡到善良管理人注意、做詳細評估，或是上頭交代就投資，以及投資後能否確保投資權益。

淡大經濟系教授聶建中在《大政治大爆卦》節目中則透露，他在其中一家公股銀行擔任董事，6月底董事會曾就台杉案提出質疑。聶建中強調，這是納稅義務人的錢，透過銀行去挹注創投，應該要有明確資金用途，或是肯定獲利目標，「但這次完全沒有，這就是問題」。

聶建中說，面對質疑，銀行方當時回應稱投資團隊強，「講了兩個人的名字，我就停住了」。他指出，要投資創投絕對要承擔很大風險，給錢看不到標的，如何運作、用途在哪都不知道，「所以我只能講『擔憂』，會落入私人口袋及私人團隊。」

(中國時報)