美對陸下重手 亞股被打趴

台股2日受陸美貿易戰再度升溫影響，開低走低，終場大跌168.36點，11000點失守，跌幅1.52％。（王德為攝）

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中國時報
／綜合報導
亞洲主要股市表現

隨著美國威脅大陸，將關稅由10％提高到25％，以及將大陸44家企業列入出口管制清單，引發投資人對貿易戰憂慮攀升，亞洲股市昨天「全趴」，由陸港股市領跌，A股有近3千檔個股下跌，深證成指更一度跌破4％，台股昨天也重挫168點，失守11000點大關，最後以1萬929點作收。

貿易戰升溫 陸港領跌

華南投顧董事長儲祥生表示，貿易戰又來亂，幸好台股基本面健康，但「高檔震盪」得持續一段時間。金管會則認為台股跌幅相較滬深港小，台股體質很健康，投資人不必過度擔憂。

昨天A股三大指數跌幅均逾2％外，香港恆生指數也跌破2萬8000點大關，跌幅也在2.21％，南韓跌1.6％，台灣跌幅1.5％緊跟在後。儲祥生分析，亞股全面下挫，最主要原因就是陸美貿易戰升溫，引發市場恐慌情緒。

儲祥生認為，美國在貿易戰中占盡優勢，不僅大陸對美國進口商品高達5000多億美元，關稅得看美國臉色，很多科技產品的技術也掌握在美國手中，現在麻煩的是，大陸不是省油的燈，若為了「面子」問題、不肯讓步，貿易戰還有好戲看。

商務部嗆美 兩手策略

大陸商務部昨在官網回嗆，抨擊美對陸玩弄軟硬兼施的兩手策略，陸方已做好反制準備。富蘭克林坦伯頓全球股票團隊預期，大陸將透過提振持續推動提振內需消費、促進經濟轉型政策，以降低貿易戰中所受到的衝擊。

國泰證期研究部分析師蔡明翰認為，貿易戰是政治議題，而非經濟問題，來得快、去得快，以台股受波及程度來看，現在進入多頭「休息」狀態，先前反彈壓回後，待時序進入電子、傳統產業旺季，就有機會正向拉回。

至於陸股投資，蔡明翰認為，政治議題總有結束的時候，短線不宜介入、加碼，但對中長期投資人來說，跌多正是加碼好機會，尤其美國年底選舉，貿易戰將會告一個段落，預測陸股下半年會有波段行情。

(中國時報)

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