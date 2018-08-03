智利衛生紙之亂 消費者獲賠

2018年08月03日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣衛生紙之亂延燒到南美洲國家智利！智利政府抓到大廠CMPC與瑞典競爭對手PISA共謀拉抬衛生紙價格，12年來不法獲利逾4.6億美元。CMPC在1日宣布，即日起賠償全國近1300萬成人，每人7千披索（約台幣336元）的補償。

合謀滅證 宛如黑幫情節

2015年10月，智利專責打擊經濟犯罪的反托拉斯監管機構FNC調查，CMPC的總經理莫瑞爾，和對手PISA公司的老闆塔哥，2000年在聖地牙哥的鄉村俱樂部首度會商。塔哥在現任總統皮涅拉的前一次任期（2010-14），曾擔任體育部長，兩人相見歡後，甚至在首都消防單位密會。調查方指控，兩家公司行徑猶如黑手黨電影情節，為避免被逮到偷來暗去，雙方員工均以預付手機聯繫，還把電腦丟進水溝湮滅證據。

壟斷12年 不法獲利驚人

PISA是瑞典跨國紙業暨生活用品公司愛生雅（SCA）的智利分支，FNC指控CMPC和PISA，在2000年到2011年間合謀，共同藉由操控價格以壟斷衛生紙等產品的市場，聯手逼迫新對手退出競爭，兩家業者因此得以掌控高達9成的衛生紙市場。

政府破獲這大型的「衛生紙集團」時，智利民眾群情激憤，因為該國雞肉和處方藥，曾多次遭業者攜手定價，讓消費者平白多花錢。在智利，聯手拉抬價格不必服刑，但必須罰款，2014年，涉入智利處方藥之亂的10名官員，最後都全身而退。

每人336元 有人籲捐社福

據智利《觀察家報》報導，依據消費者保護團體Sernac、CMPC和消費者之間的和解協議，CMPC支付的1.25億美元賠款中，75％的款項均透過電匯，自動匯入民眾帳戶。

智利Mega電視台的招牌新聞節目「最快新聞」（Ahora Noticias）指出，第一批「慰問金」將發放給在國家銀行（Banco Estado）擁有特定帳戶的民眾。多個非政府組織和基金會則呼籲把這筆不算大數目的款項捐出來行善，以幫助老人、身心障礙照護機構。

(中國時報)