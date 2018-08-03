陸與東協完成《南海行為準則》草案

東協與大陸完成《南海行為準則》（COC）單一磋商文本草案，大陸外交部長王毅2日指出，這是《南海行為準則》協商獲致的重大進展，將加速推動協商過程。（路透）

友善列印
中國時報
／綜合報導

新加坡外長維文2日表示，東協成員國已和大陸協商，完成《南海行為準則》（COC）的單一磋商文本草案，這是一項「里程碑」，將成為未來COC談判基礎。大陸外長王毅則指出，只要沒有外界干擾，將加速推動協商。

形同活文件 不斷更新

南海主權紛爭一直是大陸與東協成員汶萊、馬來西亞、菲律賓、越南等國之間的棘手難題。東協與大陸2002年簽署「南海各方行為宣言」（Declaration on the Conduct of Parties，簡稱DOC），也是COC前身，2011年7月20日再於印尼巴里島落實指導方針草案，但仍未解決主權爭議。COC談判始於今年3月。

新加坡外交部長維文2日下午在東協暨大陸外交部長會議致詞時，說明東協成員國已和大陸協商，完成《南海行為準則》的單一磋商文本草案。

維文說，「我很高興宣布行為準則進展的另一個里程碑」。他指出，這項工作草案將成為未來《南海行為準則》的談判基礎，也是一部「活文件」，意謂草案內容將不斷編輯與更新。

大陸外交部長王毅在外長會後記者會中表示，大陸和東協國家完成《南海行為準則》單一磋商文本草案，這是新的重大進展，也是會議的最大亮點。

南海和平 可共同維護

王毅以大陸和東協國家共同建造一棟房子為例，說明過去可能有11種設計方案，但如今同意用一個設計方案，不僅打好了基礎，也建起四梁八柱，下一步將進入非常具體的案文磋商。他說，「只要沒有外界的干擾，《南海行為準則》的磋商將會加速向前推進。」

王毅強調，大陸和東協國家完全有能力共同維護南海地區的和平與穩定，「完全有智慧可以達成一份我們共同遵守的地區規則」。

(中國時報)

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