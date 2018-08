陸與東協完成《南海行為準則》草案

2018年08月03日 04:10 中國時報 蔡致仁 /綜合報導 /綜合報導

新加坡外長維文2日表示,東協成員國已和大陸協商,完成《南海行為準則》(COC)的單一磋商文本草案,這是一項「里程碑」,將成為未來COC談判基礎。大陸外長王毅則指出,只要沒有外界干擾,將加速推動協商。

形同活文件 不斷更新

南海主權紛爭一直是大陸與東協成員汶萊、馬來西亞、菲律賓、越南等國之間的棘手難題。東協與大陸2002年簽署「南海各方行為宣言」(Declaration on the Conduct of Parties,簡稱DOC),也是COC前身,2011年7月20日再於印尼巴里島落實指導方針草案,但仍未解決主權爭議。COC談判始於今年3月。

新加坡外交部長維文2日下午在東協暨大陸外交部長會議致詞時,說明東協成員國已和大陸協商,完成《南海行為準則》的單一磋商文本草案。

維文說,「我很高興宣布行為準則進展的另一個里程碑」。他指出,這項工作草案將成為未來《南海行為準則》的談判基礎,也是一部「活文件」,意謂草案內容將不斷編輯與更新。

大陸外交部長王毅在外長會後記者會中表示,大陸和東協國家完成《南海行為準則》單一磋商文本草案,這是新的重大進展,也是會議的最大亮點。

南海和平 可共同維護

王毅以大陸和東協國家共同建造一棟房子為例,說明過去可能有11種設計方案,但如今同意用一個設計方案,不僅打好了基礎,也建起四梁八柱,下一步將進入非常具體的案文磋商。他說,「只要沒有外界的干擾,《南海行為準則》的磋商將會加速向前推進。」

王毅強調,大陸和東協國家完全有能力共同維護南海地區的和平與穩定,「完全有智慧可以達成一份我們共同遵守的地區規則」。

(中國時報)