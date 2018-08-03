拒外力介入 學者籲兩岸兩會復談

2018年08月03日 04:10 中國時報 李文輝／台北報導

7月底在山東青島舉辦的「三台會」，大陸學者一改上屆大談武統，對兩岸關係基調轉趨和緩，走回和平統一、和平發展。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山2日表示，這是「連習四會」的外擴效應。但是，大陸仍擔憂外力助長台獨勢力，趙春山認為，釜底抽薪之道，是恢復兩岸兩會協商。

趙春山表示，大陸兩手策略向來硬的更硬、軟的更軟，對台主張回到九二共識軌道。目前蔡政府主張維持現狀、不挑釁、不衝突立場沒變，比起去年在太原，今年青島三台會上，「武統」的聲音，幾乎沒聽到。多虧是連習四會後，習近平釋出「和解之門沒關」訊息，和平發展仍是大陸對台政策主調。不過，對台政策也有強硬嚴峻部分。

近期外國涉及兩岸事務包括日本人士支持台灣「東奧正名」、美艦在七七通過台海、八一建軍節通過《國防授權法》等等。

趙春山說，連習四會上習釋出訊息，兩岸和平發展、和平競爭、和平統一仍是主調。但也要預防台獨火苗藉由「東奧正名」揠苗助長，才會有撤銷台中市東亞青運主辦權情事，反獨力量不會減弱。

趙春山認為，陸美走向競爭，美國通過東海、南海甚至台灣海峽、打貿易戰，目的都在遏制大陸崛起。大陸擔心主張台獨者會以為美國是支持台獨力量，所以在建軍節提到「挫敗任何形式的外來干涉」，很清楚就是指美國。

趙春山強調，既然兩岸關係是自己人的事，兩岸的事就該兩岸自己解決。不過，對於大陸堅持不與執政的民進黨接觸的作法，需要檢討，兩岸必須接觸，尤其像東亞青運、出席WHA等等涉及人民福祉權利，需要兩岸接觸協商的事，應先恢復兩岸兩會協商解決。而不是「互戴帽子」，造成兩岸政策妥協的空間幾乎沒有。

趙春山指出，大陸一手硬是針對台獨，一手軟是對不主張台獨的民眾。要避免外來勢力介入兩岸事務，最好的辦法就是兩岸問題由兩岸自己解決，先恢復兩岸兩會協商攸關兩岸人民權益事項，才是釜底抽薪之道。

(中國時報)