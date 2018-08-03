談話遭扭曲 宋芸樺澄清

演員宋芸樺。（蘇蔓攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

25歲演員宋芸樺在大陸演出的《西虹市首富》上映後票房開出紅盤，票房已突破14億人民幣（約63.15億台幣），她的知名度攀到最高點，卻遭大陸網友攻擊，有人翻出過去她在快問快答遊戲中，被問最喜愛國家時直覺回答：「台灣。」因此遭指控是「台獨」，新片也恐被抵制，她趕緊在微博發聲明止血：「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉，中國是我的祖國。」

宋芸樺2014年出道主演《等一個人咖啡》就有好成績，票房高達新台幣2.7億元，隔年主演《我的少女時代》在兩岸三地都獲得佳績，全台票房4.1億元，全球累積票房達24億，片中角色「林真心」更成為她的代名詞，鄰家女孩的形象深植人心，近年前往大陸發展順遂，也不時回台拍片，可說是新生代中炙手可熱的女星，如今因過去一句失言遭抹黑，她的聲明中透露出懊悔之意。

2015年雜誌《明潮》訪問宋芸樺時，其中一題問「最喜歡國家」，宋芸樺沒有猶豫的說出「台灣」，1日晚有網友刻意從Youtube平台截下該畫面和字幕，許多人在宋芸樺微博要求解釋和道歉，事情經過半天的發酵，宋芸樺選擇在微博道歉：「對以往快閃提問中的不過腦也深感抱歉。」

為平息網友的憤怒，宋芸樺解釋：「這幾年也是因為大家的喜歡，才有機會在祖國大陸工作。不同城市的歷史文化與風土人情深深吸引著我，而越瞭解，就越對自己的國家充滿崇敬與熱愛之情。」

宋芸樺更強調「海峽兩岸一家親」的觀念：「台灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方，特別是國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間和學習的機會。很多事情我還在學習，任何問題我也虛心受教，接受大家的批評和監督，身為中國人我感到自豪，我熱愛我的家鄉，熱愛我的祖國，海峽兩岸永遠是一家人。」

儘管仍有網友批評她是為「圈錢」才願意自認中國人，但也有網友反駁，明星不道歉就被罵台獨，道歉了又被罵圈錢，相當為難。

過去不少台灣藝人被扣上「台獨」帽子，包含周子瑜、柯宇綸、林心如等人，之後周子瑜拍影片澄清，林心如則發表反台獨聲明，柯宇綸未有回應，卻也疑似被港片《風再起時》除名。

(中國時報)

拒外力介入 學者籲兩岸兩會復談 憂心貿易戰 東協擬年底簽署RCEP

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。