冷血男辯非故意 檢察官斥沒天良

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中國時報
／台北報導

新北市男子湯景華前年到翁姓男子家騎樓縱火害死6命，歷審將他判死，案經上訴，最高法院昨召開準備程序庭，湯男透過律師否認殺人還辯稱不是故意的，讓蒞庭檢察官氣得痛罵「沒有天良」應該判死確定。

最高法院已經1年多沒進行生死辯，法官昨庭後諭知9月中旬召開生死辯論，據了解，雖然被告律師未聲請提訊，但法官已決定將押解湯男到庭，讓他對量刑表示意見。

湯男2014年到新北市三重餐廳用餐，和在店內用餐的翁男發生爭執，他對翁等人提出傷害等告訴，但法院判決翁等人無罪確定，引發湯男不滿，前年3月間，湯到翁住處樓下，以在機車上點火後離開，大火造成翁的父母及親人共6人被燒死，一、二審都將他判死。

本案承審法官洪于智擔任高院審判長時，曾將八里雙屍命案審判長，將凶手謝依涵判死，檢方則由最高檢察署檢察官陳時提蒞庭。

湯的律師主張，湯沒有縱火，況且就算放火，他不知道一定會燒死那麼多人，他並非故意不符合兩公約「情節最重大的犯罪」，他也要求法官重新進行精神鑑定，釐清湯有無就審能力及教化可能。

檢察官則相當氣憤怒斥湯男犯案前多次到現場勘察，放火前故意撥開監視器，他的犯行就是蓄意殺人，湯「沒有天良」且犯後也沒有悔意，二審已詳細調查他的犯罪事實及有無就審能力，請最高法院維持死刑判決。

死者家屬委任律師到庭想表示意見，但遭法官制止要求由檢察官代為發言，律師向記者表示，如果最高法院為了重視人權，生死辯時要提訊殺人凶手，那也應該讓家屬到庭發言；因為家屬都很害怕湯景華，擔心法官未判死，湯男假釋出獄後遭報復。

(中國時報)

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