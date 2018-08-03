馬勝吸金139億 總裁判11年吐1億

吸金高達139億7255萬元，新北地院2日依違反銀行法等罪判處馬勝台灣總裁張金素11年徒刑、併科1億元罰金，全案可上訴。（本報資料照片）

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中國時報
、許哲瑗／新北報導

馬勝金融集團對外打著美國上櫃公司所屬關係企業，推銷馬勝基金投資方案，年利率最高96％，招攬上千名會員，吸金高達139億7255萬元，新北地院2日依違反銀行法等罪判處馬勝台灣總裁張金素11年徒刑、併科1億元罰金，全案可上訴。

此外，本名羅志偉的股市名嘴羅詠樂遭判4年4個月，併科罰金1千萬元；其餘被告則分遭判處9年至4年不等徒刑。何姓被害婦人昨到場聆判，她表示何金素等人犯罪情節重大，從未向被害者道歉，法院量刑太輕，應該要重判14年以上有期徒刑或無期徒刑。

她說，馬勝非法吸金讓部份受害人也因此家庭失和，甚至想不開、或是籌不出醫藥費，至少已有300多位受害者組成聯盟提出團體訴訟，且目前仍在違法吸金，被害人除將提出上訴，也將對張金素等人提出民事求償。

馬勝金融集團自2013年3月起，對外強調母公司是美國皇家控股集團，台灣區負責人張金素除以月付3％至8％紅利吸金，同時還以雙軌制的多層次傳銷推廣投資方案，推薦成功者還可獲得6％至10％不等的「推薦獎金」。

法院審理發現，張金素自2013年起在台吸金達139億7255萬餘元，由於馬勝集團違法吸金案件眾多，除了檢方追加其訴其餘被告18件外，併案審理也高達69件。

合議庭認為，張金素等人貪圖一己私益，以變質多層次傳銷方式招攬投資人參加馬勝集團投資方案，違法吸金數額相當大，被害人數眾多，依法判張金素等人有期徒刑11年到4年不等徒刑。

(中國時報)

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