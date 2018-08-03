交通定期票 2年內不會降價

2018年08月03日 04:10 中國時報 張立勳 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市議員汪志冰2日踢爆，交通定期票價沒審慎調查民意，質疑資料偏頗、不具代表性，造成票價不具吸引力，6月續票人數僅剩7萬。北市交通局長陳學台說，10月會以交通部使用的方法進行運具調查，了解月票效果，不過，他也強調，2年內不會調降票價。

民眾嘗鮮期似已結束

雙北市4月16日推出交通定期票，汪志冰調閱資料表示，5月購票人數約23萬人、6月約22萬人，5月續票人數約11萬、6月僅剩7萬，民眾對月票的「嘗鮮期」似乎已結束，且捷運運量也未因推出月票明顯上升，恐怕是因為票價不具吸引力。

汪志冰昨指出，交通局未針對月票價格量身打造調查，僅參考例行性的交通民調數據，她分析，該數據只採計635位民眾意見，觀察69名設籍新北市的機車族，每趟次花費30.6元，計算上下班與21個工作日，得出每月花費約1280元，質疑資料失準。

陳學台坦言，定期票是參考調查私人運具使用成本來訂價，10月會再依交通部調查運具使用的方法進行研究，了解定期票效果，但他強調，定期票計畫設定2年觀察民眾調整運具使用習慣，所以2年內不會降價。

花1億僅提升1％運量

市議員何志偉指出，北市5、6月補助定期票1億元，但只提升1.8％捷運運量、1％公車運量，甚至自小客車登記數比去年同期多出5500台、機車登記數多1450台，可見定期票只抓住忠誠用戶，沒有吸引汽機車族改搭大眾運輸，他不滿花1億提升1％運量一點都不划算。

陳學台回應，捷運、公車日運量有成長，雖然幅度不明顯，但至少止跌回升，雙北橋梁及連外道路尖峰時間交通量也有下降。

(中國時報)