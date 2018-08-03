助學基金縮水 清寒生難圓夢

新北市圓夢基金，多年來幫助上千位清寒優秀學子順利完成學業，是他們求學生涯重要的經濟支柱。（葉德正翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

圓夢基金無法圓夢！新北圓夢基金自2005年以來，已幫助數千名學子完成學業，但近年發放金額從2013年的2041萬，到2017年只剩1583萬元，補助人數也從295人減少到225人，人數與金額減幅約25％。新北市教育局強調，少子化後人數降低，金額減少則是緩起訴處分金依法須入庫，每年短少600萬元，市府將繼續募款，圓孩子的夢。

高中職年領8.7萬 已助3千人

新北市在2005年台北縣時期成立「卓越清寒學生圓夢基金」後更名「溫馨助學圓夢基金」，獎助就讀公立高中職、市立國中小的優秀清寒學生助學費，不同於一般獎助金數千元，圓夢基金國小生每人每年可拿4.8萬元、國中5.7萬，高中職可達8.7萬，是許多學子重要經濟來源，這些年已幫助3000名左右學生，順利完成學業。

但新北市審計處發現，圓夢基金補助金從2013學年度的2041萬元、補助295人逐年遞減，2017年度只剩1583萬，補助人數也只剩225人，減少幅度高達25％，部分學子恐因無法拿到獎助，求學夢碎。

緩起訴金不挹注 年減600萬

新北市教育局副局長黃靜怡表示，圓夢基金的來源有二，除了市府每年定額支出1000萬元，其他部分來自民間企業或機關團體的捐贈。

黃靜怡說，過去圓夢基金很大一部分來自新北地檢署的緩起訴處分金，每年可挹注600萬元左右，但2015年起，緩起訴金必須依法入國庫，無法再挹注圓夢基金，影響很大。

市府續拓展財源 加強推廣

黃靜怡也說，圓夢基金除必須要有中低收入戶，還要有一定的成績，或是特殊才能，社工人員也會家訪了解孩子真實情況，近年少子化，申請人數變少，通過審核者當然變少，但只要符合資格，一定能夠拿到。市府也會加強推廣行銷，增加曝光度，持續拓展財源。

(中國時報)

交通定期票 2年內不會降價 埔子消防分隊 明年取得用地

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。