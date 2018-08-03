助學基金縮水 清寒生難圓夢

2018年08月03日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

圓夢基金無法圓夢！新北圓夢基金自2005年以來，已幫助數千名學子完成學業，但近年發放金額從2013年的2041萬，到2017年只剩1583萬元，補助人數也從295人減少到225人，人數與金額減幅約25％。新北市教育局強調，少子化後人數降低，金額減少則是緩起訴處分金依法須入庫，每年短少600萬元，市府將繼續募款，圓孩子的夢。

高中職年領8.7萬 已助3千人

新北市在2005年台北縣時期成立「卓越清寒學生圓夢基金」後更名「溫馨助學圓夢基金」，獎助就讀公立高中職、市立國中小的優秀清寒學生助學費，不同於一般獎助金數千元，圓夢基金國小生每人每年可拿4.8萬元、國中5.7萬，高中職可達8.7萬，是許多學子重要經濟來源，這些年已幫助3000名左右學生，順利完成學業。

但新北市審計處發現，圓夢基金補助金從2013學年度的2041萬元、補助295人逐年遞減，2017年度只剩1583萬，補助人數也只剩225人，減少幅度高達25％，部分學子恐因無法拿到獎助，求學夢碎。

緩起訴金不挹注 年減600萬

新北市教育局副局長黃靜怡表示，圓夢基金的來源有二，除了市府每年定額支出1000萬元，其他部分來自民間企業或機關團體的捐贈。

黃靜怡說，過去圓夢基金很大一部分來自新北地檢署的緩起訴處分金，每年可挹注600萬元左右，但2015年起，緩起訴金必須依法入國庫，無法再挹注圓夢基金，影響很大。

市府續拓展財源 加強推廣

黃靜怡也說，圓夢基金除必須要有中低收入戶，還要有一定的成績，或是特殊才能，社工人員也會家訪了解孩子真實情況，近年少子化，申請人數變少，通過審核者當然變少，但只要符合資格，一定能夠拿到。市府也會加強推廣行銷，增加曝光度，持續拓展財源。

(中國時報)