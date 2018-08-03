年改衝擊 校長選擇延後退休

受到軍公教年金改革衝擊，校長退休意願降低，雲林縣今年僅國小4名、國中1名校長是初任，圖為5名初任校長宣誓。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

受新制公教退休金改革衝擊，雲林縣原本每年約有10名國中小校長申請退休，今年僅5人退休， 107學年度只派出1名新國中校長、4名新國小校長，校長職務新陳代謝減緩，迄今國中仍有7名、國小23名候用校長等候遴選。

今年申請退休的5名校長是前大埤國中校長林萬車、久安國小蔡佳蓁、文安國小黃定國、南陽國小洪錫欽、台西國小戴進隆。107學年度初任校長的是林內國中吳政憲、鹿場國小吳月娟、南陽國小蔡維哲、台西國小陳亮喨、文興國小王淑霞校長。

儲備30人等著上

雲林縣往年都在每年1月間舉辦候用校長甄選，今年已暫停國中校長甄選，僅甄選國小候用校長10人，目前儲備的國中、小校長分別還有7人、23人。

校長們表示，新制退休金制度上路後，退休金逐年月減1.8萬元至3萬多元，不少人因而退休念頭熄火。一名已退休校長指出，他退休前平均月薪8.2萬元，新制上路後會從原本6、7萬元遞減至5萬多元，對有些人來說划不來。

該名校長表示，若父母需要看護、小孩薪水又不佳、物價又高，家庭月支出上看10萬元，若退休之後年薪銳減，「家境普通，寧可繼續做下去。」

寧可繼續做下去

雲林縣歷年校長退休平均年齡約58歲，在新制退休金改革衝擊下，退休年齡上看60歲；雲林縣有30所國中、150所國小，其中國中候用校長未來至少要等3年才有機會出任，國小候用校長可能短一點，但變數很大。

縣府教育處表示，108學年候用校長甄選是否停辦，將於分析評估後再決定。

(中國時報)

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