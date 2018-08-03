進駐棧貳庫 用心良品夯賣

2018年08月03日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄打卡熱點「棧貳庫」人氣夯到不行，身障文創品牌「用心良品」進駐設立快閃店，首月業績出爐，一舉突破6萬，表現亮眼。而棧貳庫繼夢幻白色系旋轉木馬後，又有新亮點，結合屏東縣府舉辦「跟著LUCAS去旅行」大型藝術公仔展。

首月業績突破6萬

「用心良品」為高市勞工局輔導身心障礙者，創立的文創品牌，避免設計師單打獨鬥；這次看準棧貳庫超人氣，16位設計師作品特地進駐2樓展售，首度推出組合式禮盒，即起至9月底消費滿千，還送棧貳庫至旗津船票。

28歲身障設計師吳巧琳自幼脊椎損傷、罹患小兒麻痺，求職路上多處碰壁。她加入博愛訓練中心職訓，同時在裁縫工廠練功後，打造自我品牌，針對小資女、婆婆媽媽，推出手工女包，針織功夫了得，深受市場喜愛。

大型公仔展新亮點

54歲邱惠珍原是室內設計師，但飽受精神疾病所苦，展開漫長治療之路，她埋首羊毛氈創作，做出一個個栩栩如生的動物吊飾、包包等商品。設計師李明桐不以小兒麻痺症而自卑，在盆景藝術中找到自我一片天。

另外，棧貳庫旋轉木馬試營運後，目前全票維持開幕優惠價60元，網美們可以盡情打卡、搭乘。棧貳庫也舉辦「跟著LUCAS去旅行」大型藝術公仔展，自即日起至9月3日，由策展人藝術家賴冠仲及30位藝術家，塗裝彩繪展現屏東及高雄在地文化、觀光特色。

(中國時報)