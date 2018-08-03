霸占車格252天 市府將修法強拖

2018年08月03日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市停車格一位難求，卻有許多車輛欠繳停車費又長期占用車格。市議員王閔生接獲檢舉，有車輛在大安區停放長達252天，積欠3萬多元停車費，車主卻不甩市府，持續霸占車格，嚴重影響市民權益；對此停管處表示，已針對自治條例提出修正案，未來若車輛占用車格超過30天又未繳費，可強制拖吊。

王閔生2日在議會交通部門質詢指出，民眾反映文山區新光路一段車位難求，卻有輛車霸占車格長達252天，車外夾了厚厚一疊停車單，有的都已泛黃，停管處也貼出告示單，至今累積3.4萬停車費和3萬多元罰鍰，但車主依舊不甩，既不繳費也不移車，讓當地居民氣得大罵政府消極以對。

他質疑，市長柯文哲上任後實施停車格全面收費，目的是提升車格周轉率，但面對霸占車位的車主，市府卻無計可施。依照現行停車費欠費處理流程，停管處要先透過平信催繳、掛號催繳等程序，真正等到可強制拖吊，已是6個月後，效率實在太差。

停管處長張滋容回應，依現行「台北市處理妨礙道路交通車輛自治條例」，市府無法直接拖吊車輛，因此日前已研議修法，未來只要在公有停車格停放超過30天，又未繳停車費，將強制執行拖吊；法規修正案本周剛在議會付委，將進入法規委員會審議，會努力爭取議員支持。

王閔生詢問，該案占用情形嚴重，在修法前會怎麼處理？停管處管理科長謝君毅說，該案7月初已寄出處分函，若車主1個月內未繳費，會以專案方式處理，將聯絡行政執行分署，請警察和拖吊車進行車輛移置。

(中國時報)