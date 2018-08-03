族語師資不足 教局推直播共學

2018年08月03日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

原住民族語是原住民族學童必修課，但師資普遍不足，新北市一年需求約有800節課，開課成功率僅8成，不少冷門的達悟族、撒奇萊雅族、拉阿魯哇語種，更是找不到老師來教，影響學童授課權益。新北市教育局表示，今年已增聘18位專職族語教師，少數語種則透過直播共學方式，解決師資不足問題。

原住民族有著豐富文化內涵，但不少族群缺乏文字，語言傳承須靠口耳相傳，都市原住民必須靠學校族語課程學習母語。

新北市族語開課需求近2年約1500到1800節，市府透過聯合徵選方式，媒合校方與族語師資，但新北市幅員遼闊，族語教師分身乏術，不可能東西南北奔波，開課成功僅8成。

其中最缺的族語師資為泰雅族、魯凱族，另少數語別如達悟族、撒奇萊雅族、邵族及拉阿魯哇族雖有開課需求，但這些族群本身就比較少，根本找不到老師來教，學生受教權益受損。

教育局副局長黃靜怡表示，過去族語師資是找外頭的老師，去年新北市首度招聘8名專職族語教師，今年再度增聘18位，除解決課程師資不足問題，還能協助培訓其他老師，增加授課老師的人數。

黃靜怡說，對於稀少語種，市府也與中央配合辦理族語直播共學計畫，透過影片等方式學習，讓每個孩子都有機會學到自己的母語。

(中國時報)